La Adoración a Dios, el sentido de movimiento de la vida cristiana

Atisbamos la fiesta de la Epifanía, la festividad de los Reyes Magos en este Año del Jubileo dedicado a la Esperanza que nos invita a mirar a esos peregrinos de la fe que fueron los de Oriente, que no dudaron un instante en seguir la Estrella que les condujo a Belén. Una fiesta que nos recuerda esa dimensión misionera de nuestra fe, la necesidad de salir a buscar al Señor abandonando nuestras comodidades. Ellos supieron distinguir entre la meta del viaje y las tentaciones que encuentran en el camino; saber renunciar a lo que seduce y elegir siempre los caminos de Dios. También nos sitúan ante el don de la sorpresa. Quizá imaginaron encontrarse con alguien poderoso, no con un bebé acostado en la cuna de un humilde establo; sin embargo, esa sorpresa no les desilusionó; fueron capaces de reconocer en aquel pequeño el rostro del Hijo de Dios y se postraron ante Él.

Por eso esta fiesta de la Epifanía es también una llamada para cada uno de nosotros a preparar el corazón y sentirnos llamados a discernir la llamada de Dios en nuestra vida.

Como decía el Papa Francisco hemos perdido el sentido de adorar, porque hemos perdido la inquietud de las preguntas y la valentía de avanzar en los riesgos del camino. Adorar Dios y no a los falsos ídolos que nos seducen con la fascinación del prestigio y del poder, con la fascinación de las falsas noticias; adorar a Dios para no inclinarnos ante las cosas que pasan ni ante las lógicas seductoras y vacías del mal.

El Dios que ha venido a visitarnos al que contemplamos estos días de Navidad viene a también a visitarnos a nosotros y espra que nos pongamos en camino.

Melchor, Gaspar y Baltasar nos enseñan que el encuentro con Dios nos abre a una esperanza más grande. Como hicieron los Magos hace más de dos mil años, postrémonos ante el Niño y pidámosle la gracia de no perder nunca el ánimo, la valentía y la esperanza para seguirle para, así como ellos, llevar también nosotros con nuestra vida la luz del Señor al mundo.