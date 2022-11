Testigos de la esperanza bajo las bombas

El arzobispo greco-católico de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, ha abandonado durante breves horas su país para llevar el sentir de Ucrania ante el Papa. Habían hablado muchas veces por teléfono, pero ésta es la primera en que lo han hecho cara a cara desde el inicio de la guerra. Shevchuk explicó a Francisco que todos los obispos y sacerdotes han permanecido junto a su pueblo durante la invasión, también en los territorios ocupados por los rusos, y que todas las catedrales, iglesias y monasterios se han convertido en centros de acogida y servicio a los más vulnerables y a los desplazados.

Uno de los que han permanecido al pie del cañón es el joven salesiano Maksim Ryabukha, nombrado obispo auxiliar de Donetsk cuando el ejército ruso ya había ocupado parte de esa diócesis, un territorio que aún no ha podido pisar. Su relato nos ayuda a comprender cómo intentan los pastores acompañar a su pueblo en esta durísima circunstancia: “la victoria que deseo es la de la paz, y estoy seguro de que, como nos recuerda Cristo, la muerte nunca tiene la última palabra y la injusticia humana está destinada a desaparecer”. Pero también sabe que ahora es el momento de sufrir: “el luto por la muerte de familiares y amigos, la destrucción que sufre el país y el drama de los refugiados provocan heridas espirituales profundas, y hará falta paciencia para que cicatricen, con la ayuda de Dios. Maksim aún no ha sido consagrado obispo, pero ya ha contactado con sus sacerdotes y se muestra conmovido por su cercanía con las comunidades, incluso poniendo en riesgo sus vidas. Para mucha gente, ellos son la señal de que Dios no los ha abandonado. Entiende que la tarea es llevar la luz del Resucitado y la esperanza donde todo se derrumba. Y por eso, dice, “necesitamos sacerdotes capaces de mirar hacia delante e incluso de soñar, mientras las bombas caen sobre nuestras ciudades”.