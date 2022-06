Ayer tuvo lugar un hermoso diálogo del Papa con varias familias en el primer acto del Encuentro Mundial que culminará este domingo. Uno de los matrimonios que intervinieron afirmó: “a pesar de los esfuerzos humanos más nobles, nosotros no nos bastamos”. Francisco cogió al vuelo esta frase para explicar que, efectivamente, hay límites que “no podemos superar por nosotros mismos, sino sólo abriéndonos al Padre, a su amor, a su gracia”. Precisamente ese es el significado de los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio: son la ayuda concreta que Dios nos da para no dejarnos solos, porque “nosotros no nos bastamos”. Esto es el “ABC” de la vida cristiana. En esa perspectiva, el Papa quiso explicar el matrimonio como un don maravilloso, que tiene en sí mismo el poder del amor divino: fuerte, duradero, fiel, capaz de recuperarse después de cada fracaso o fragilidad.

El Papa explicó que el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir para obtener la etiqueta de católico, ni para obedecer una regla, ni para hacer una fiesta. Uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo que, éste sí, es sólido como una roca. Por tanto, dijo Francisco, ¡la vida familiar no es una misión imposible! Lo vemos en tantos testimonios: con la gracia del sacramento, Dios convierte la vida familiar en un viaje maravilloso (no exento de dificultades y sufrimientos) que se emprende con Él, nunca solos. Así que la familia no es, una realidad que encorseta la vida, ni tampoco un hermoso ideal inalcanzable. Francisco concluyó recordando lo que decían a sus hijos los esposos María y Luis Beltrame Quattrocchi, beatificados el mismo día: tenemos que vivir con la mirada puesta en el cielo, afrontando las fatigas y las alegrías de la vida, “mirando siempre por encima del techo”.