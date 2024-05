El que habla en una impresionante entrevista, publicada en Vatican News, es el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalén: “llevo 34 años viviendo en esta tierra, que ahora es la mía, y he visto muchas guerras y enfrentamientos, pero ésta es la prueba más difícil a la que hemos tenido que enfrentarnos, nada volverá a ser como antes, esta guerra nos cambiará a todos”. Dice que su tarea prioritaria como pastor es “saber leer los tiempos a la luz del Evangelio” y añade que hoy, la primera forma de caridad en su tierra es la escucha: “basta con comer y beber juntos para derribar los muros que nos separan, eso puede hacer más que una conferencia o un documento sobre el diálogo interreligioso”.

En cuanto a los cristianos, afirma que deben replantearse su forma de estar. Ciertamente, son testigos de la historia y de la geografía de la Salvación, pero hay algo más que entender: ser cristiano es ante todo una forma de vida orientada hacia el Evangelio. Si en el pasado su presencia se concretaba en la construcción de iglesias, escuelas y hospitales, “hoy estamos llamados, sobre todo, a construir relaciones, relaciones con los que pertenecen a otras religiones, pero también con los diversos componentes de una comunidad católica que en Tierra Santa es muy variada”. Habla de los numerosos intentos de lograr la paz que siempre han procedido de arriba abajo, y todos han fracasado estrepitosamente. Así que ha llegado el momento de iniciar un camino que vaya de abajo arriba. “Será agotador, pero no veo otro camino”, dice el Patriarca.

Reconstruir Gaza llevará décadas, porque no queda nada, pero cree que habrá que reconstruirlo todo, también en Palestina e Israel. “Realmente tenemos que poner fin a esta historia y empezar sobre una base nueva”. Se muestra convencido de la necesidad de los "dos Estados", pero advierte que ambas sociedades, la israelí y la palestina, “necesitan dotarse de un nuevo horizonte de valores, porque no puede ser que el único aglutinante social de ambas sea defenderse del enemigo. Si no lo hacen, pondrán en serio peligro su futuro”.