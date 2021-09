Restán: "El contexto social y cultural invita a los cristianos a permanecer invisibles"

Hoy el Papa ha evocado a los mártires de la Europa centro-oriental bajo el comunismo, de los que quizás nos hemos olvidado demasiado pronto. En aquella época, ha recordado Francisco, todo aconsejaba callar, resguardarse, no profesar la fe… pero ellos no podían dejar de dar testimonio del amor de Cristo que habían conocido.



Muchos de los que escuchan al Papa estos días en Eslovaquia son hijos o nietos de aquellos testigos, que les amamantaron y criaron en la fe. Hombres y mujeres como el cardenal Ján Korek, que era obispo clandestino mientras trabajaba como limpiacristales en Bratislava, pero también como muchas madres de familia, agricultores y obreros, personas humildes que dieron la vida amando hasta el extremo. Como ha dicho hoy Francisco en la ciudad de Presov, “ellos son nuestros héroes, los héroes de la cotidianidad, y sus vidas son las que cambian la historia… desde dentro, como la semilla que se hunde en la tierra y da fruto”.



Hoy, aunque de otra manera, el contexto social y cultural también invita a los cristianos a resguardarse, a permanecer invisibles. De aquellos testigos aprendemos que la fe no se difunde con el poder del mundo (que a veces echamos de menos), sino con la sabiduría de la cruz. No se comunica mediante estructuras bien engrasadas, sino con el testimonio cuerpo a cuerpo de un modo de vivir que a muchos les puede parecer imposible, pero que está lleno del atractivo incomparable de Jesucristo.