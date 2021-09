Restán: "Los cristianos no somos superhéroes, sencillamente hemos encontrado a Cristo resucitado"

“La tentación de volver atrás, define el sufrimiento de la Iglesia en este momento”. Este juicio severo del Papa, durante su diálogo con los jesuitas en Eslovaquia, nos debe hacer pensar. “La vida nos da miedo, la libertad nos asusta”, advirtió Francisco. Seamos sinceros: ¿quién no se reconoce en esas palabras, en algún momento de su vida? Decía Santo Tomás que “de la naturaleza brota el temor a la muerte, de la Gracia brota la audacia”.

Puede ser, como apuntaba Francisco, que tengamos miedo de las encrucijadas, pero la respuesta a los desafíos del presente no puede ser volver al pasado para encontrar la seguridad que no tenemos. Los cristianos no somos superhéroes, sencillamente hemos encontrado lo único que puede vencer el miedo al fracaso, a la incertidumbre del futuro, a la oscuridad de la muerte: Cristo resucitado.

El apóstol Pablo ya decía a los cristianos de Roma que no habían recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, o sea, para estar igual que todos, sino un Espíritu de libertad, amor y buen juicio. Es ese Espíritu el que nos permite reconocer esta época difícil como una época fascinante para comunicar al mundo la libertad del Evangelio. Ni san Francisco, ni santa Teresa, ni San Juan Bosco, cedieron a la tentación de volver atrás. Arraigados en la misma fe, hicieron algo nuevo. Tampoco ahora es momento para añoranzas, ni para buscar falsas seguridades. Vayamos adelante, con oración y discernimiento, dentro del camino de la Iglesia, como ha pedido Francisco.