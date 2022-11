Hoy me he encontrado con la declaración de una persona en los medios que asegura no querer tener hijos, porque no sería justo traerlos a un mundo peligroso. Se refería, en este caso, a las consecuencias del cambio climático. En realidad, el mundo ha sido siempre peligroso: guerras, violencias, precariedad, decepciones afectivas, fracasos… la lista sería infinita. Y al final, evidentemente, llega la muerte. “¿Por qué dar la vida a un mortal?”, se pregunta en un célebre libro el gran filósofo Fabrice Hadjadj. Es una pregunta que recorre la historia, y los hombres y mujeres, hasta ahora, han encontrado razones, más o menos consistentes… ahora muchos no las encuentran.

Es necesaria una razón para dar la vida, que no es sólo un hecho biológico, es, sobre todo, comunicar su sentido e introducir en él a nuestros hijos. Por eso, como dice Hadjadj, “la sexualidad humana llama naturalmente a la esperanza”. El problema, pues, no es el cambio climático, ni la inestabilidad internacional, ni la posibilidad de que el bienestar de nuestra sociedad opulenta disminuya. El problema es la falta de una esperanza fiable, de un horizonte de eternidad. Y, desde luego, no vamos a convencer a nadie de tener hijos argumentando que hay que mantener las pensiones, o que un país sin niños está abocado a la decadencia en todos los sentidos. Recuerdo una ocasión en que una persona pasaba cerca de un evento de familias cristianas que, simplemente, hablaban, jugaban y cantaban. Y con los ojos atónitos dijo: “dan ganas de tener hijos”. Quizás sea este un punto radical en la novedad que los cristianos podemos poner hoy en medio del mundo: tenemos hijos porque la vida tiene sentido, porque la historia puede recomenzar, porque nos espera no el vacío sino la eternidad. Estos son los hilos que tejen una cultura distinta.