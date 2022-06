En su homilía de la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa se ha preguntado qué significan para la Iglesia de hoy dos aspectos de la vida de estos apóstoles. A Pedro, que se encontraba preso en Jerusalén, el ángel le ordena que se levante rápido; y Pablo, al final de sus días, afirma que ha peleado el buen combate.

Hoy también nosotros estamos llamados a levantarnos rápidamente y dejarnos guiar por el Señor en los caminos que quiera mostrarnos. Ha dicho Francisco que, a veces, como Iglesia, preferimos quedarnos sentados a contemplar las pocas cosas seguras que poseemos, en lugar de levantarnos hacia el mar abierto, y así, tratamos de arreglárnoslas, asustados por un mundo que cambia. Entonces nuestra fe, en lugar de ser una corriente de novedad y de vida, cae en el formalismo y la costumbre. El Sínodo que estamos celebrando, explica el Papa, nos invita a ser una Iglesia libre y humilde, que “se levanta rápido”, que vibra con el deseo de llevar el Evangelio a todos.

De San Pablo nos llega la invitación a “pelear el buen combate”, porque el anuncio del Evangelio no es neutro, no deja las cosas como están, provoca oposición. Con la resurrección de Jesucristo ha comenzado una gran batalla entre la vida y la muerte, que no cesará hasta la derrota definitiva de todas las fuerzas del odio y de la destrucción.

La memoria de los apóstoles es para nosotros una invitación a no quejarnos de la Iglesia, sino a comprometernos con ella, con pasión y humildad. No nos quedemos atrapados en discusiones estériles, sino procuremos que la alegría del Evangelio brille en la vida de cada uno y en todos los ambientes: este es nuestro “buen combate”, ha dicho Francisco. Y lo es de todo el pueblo santo de Dios en comunión con sus pastores, que han heredado de Pedro y Pablo el encargo de Jesús de cuidarlo en su nombre, incluso al precio de su propia vida.