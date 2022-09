En el vértigo informativo de un día como cualquier otro, ayer, saltaba a media mañana la noticia de que una pequeña misión en el norte de Mozambique había sufrido un ataque de grupos terroristas. En el ataque murió la misionera comboniana Maria De Coppi, de 83 años, de los cuales ha pasado 59 en ese país africano, cuya ciudadanía había adquirido. Me ha parecido de justicia ir más allá de titular fugaz sobre esta noticia. Primero para recordar a esa región martirizada de la que apenas sabemos nada. La hermana De Coppi no ha muerto de manera aleatoria. La han matado porque ella encarnaba la presencia de la Iglesia que da sustento, cohesión y esperanza al pueblo, justo lo que pretenden dinamitar estos malvados que, seguramente, se presentan como salvadores. Es una vieja historia.

La desazón por esta muerte me ha llevado a bucear en la vida de una mujer que no aparece en las redes sociales ni será objeto de atención de los diversos influencers que pululan por el mundo. Esta monja y sus compañeras eran conscientes del peligro que se cernía sobre ellas, pero aquella tierra y aquel pueblo eran para la hermana María su corazón. Desde muy joven había consumido su vida anunciando el Evangelio, cuidando a las niñas, enseñándolas a sembrar y cosechar, introduciéndolas en la vida de la comunidad cristiana. Fue testigo de la cruel guerra civil en Mozambique. No se fue entonces, y tampoco ahora. Hace unas semanas había dicho a su familia, en Italia, que ya no podría vivir en otro lugar. Su entrega se ha consumado. Y pienso que hay hombres y mujeres que son como los pilares de la tierra, gente como María De Coppi, de la que casi nunca oímos hablar, pero sin los cuales todo sería un puro caos. Y doy gracias a Dios por hacer que nunca nos falten.