Las bonitas palabras de José Luis Restán sobre Benedicto XVI: "Un gigante del pensamiento"

Hace unos días conocimos una carta que Benedicto XVI ha enviado al abad del monasterio cisterciense de Wilhering, en Austria, con motivo del fallecimiento de uno de sus monjes, su viejo amigo y colega, Gerhard Winkler. Nunca deja de sorprenderme la delicadeza humana de este gigante del pensamiento que decidió dejar la silla de Pedro para dedicarse a la oración por la Iglesia y por el mundo en el final de su vida. En esta breve carta no hay nada de formalismo. El papa emérito reconoce que la noticia del fallecimiento de su amigo le ha afectado profundamente, y añade que, “entre todos los colegas y amigos, él era el más cercano a mí. Su alegría y profunda fe siempre me atrajeron”. La amistad sencilla y agradecida ha sido un hilo de oro en la vida de Joseph Ratzinger, y eso le ha permitido atravesar muchos valles oscuros.



La carta continúa con un giro inesperado que ha llamado la atención: “ahora (el P. Winkler) ha llegado al otro mundo, donde estoy seguro de que ya le esperan muchos amigos. Espero poder unirme a ellos pronto”. No es que al anciano Benedicto le hayan entrado prisas por morir. Es que siempre ha mirado el presente con la perspectiva de la eternidad. Por eso dijo una vez que, para él, “la muerte será como volver a casa”. Los que le acompañan subrayan el contraste entre su patente debilidad física, la viveza de sus ojos y su perenne sonrisa, casi de niño. “Parece un hombre que vive continua y serenamente en presencia de Dios”, dijo alguien que le ha visto recientemente. Eso es lo que explica la belleza de su vida.