José Luis Restán: "La ayuda del DOMUND es oxígeno para la misión"

El gobierno español ha concedido al misionero salesiano Antonio César Fernández, asesinado en 2019 en la frontera entre Burkina Faso y Togo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Me gusta pensar, en esta semana del DOMUND, que con esa distinción se reconoce la entrega de miles de misioneros que hacen presente la vida buena del Evangelio en los cinco continentes. “Id al fin del mundo”, les dijo Jesús resucitado a los apóstoles, y se lo tomaron en serio. Ellos, y los que vinieron después. No por el gusto de ver países, sino por llevar esa “vida buena”, esa vida plena de alegría, de razón y libertad, que sólo es posible cuando se acoge a Jesús.



Antonio era un salesiano cordobés que gastó cuarenta años de vida en Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso. ¡Cuánta vida sembró, cuánto bien suscitó, cuántas esperanzas sostuvo con su humilde testimonio en esos años! Tenía 72 cuando un grupo yihadista le asesinó en uno de tantos trayectos por los caminos de África. Poco tiempo antes había escrito una carta en la que decía tener ganas de seguir en la brecha, y nos pedía que no dejáramos de pedir a Dios que siga suscitando hombres y mujeres dispuestos a llegar a los confines de la tierra, para ofrecer la única esperanza que no defrauda.



Se ha dicho estos días que la ayuda del DOMUND es oxígeno para la misión. No todos podemos, ni tenemos que cruzar los mares o atravesar montañas para anunciar el Evangelio, el verdadero secreto de la vida. Pero podemos contribuir con este oxígeno: con la oración y el apoyo económico. No se me ocurre nada que merezca más la pena.

