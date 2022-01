La Iglesia, madre y mujer

Todos los medios han destacado, con razón, las palabras del Papa en su primera homilía de 2022, en las que denunciaba la profusión de la violencia contra las mujeres y afirmaba, literalmente, que “herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de un ángel”. Antes, Francisco había explicado que la Iglesia nos propone comenzar cada nuevo año bajo el signo de la Santa Madre de Dios. Las madres, las mujeres, dijo el Papa, no miran el mundo para explotarlo, sino para que tenga vida. También la Iglesia es madre y mujer, en ese sentido: en el de dar la vida de Cristo y en el de cuidar el mundo para conservarlo y hacerlo crecer según el designio bueno de Dios.



Y aquí el Papa introdujo una perspectiva que, sin embargo, no ha sido muy destacada en las crónicas: “no podemos encontrar el lugar de la mujer en la Iglesia sin verla reflejada en este corazón de mujer-madre; este es el puesto de la mujer en la Iglesia, el gran lugar, del que derivan otros más concretos, más secundarios”. Sobre el lugar de la mujer en la Iglesia han corrido ríos de tinta y se han encendido debates interminables. Los últimos papas han profundizado en este tema y han abierto nuevos espacios al protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos, desde la predicación al gobierno.



Pero como ha aclarado ahora Francisco, estas funciones derivan del gran lugar de la mujer en la Iglesia: tejer la comunión, superar obstáculos y conflictos, infundir paz, cuidar la vida para que renazca siempre. De esta conciencia deriva también el compromiso al que el Papa quiso convocar a todos en su primera homilía del año: promover a las madres y proteger a las mujeres frente a cualquier violencia o discriminación.