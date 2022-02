Hola Pilar. El Papa acaba de hablar a los alumnos del Seminario Lombardo de Roma retomando algunas intervenciones de Pío XI, que fue alumno de este seminario. Es una hermosa demostración de la continuidad de la vida de la Iglesia. Francisco ha recordado que, nada más ser elegido, Pío XI decidió asomarse para saludar al pueblo, no hacia dentro de la Basílica de San Pedro, sino hacia fuera, hacia la plaza. Ahora eso nos parece lo natural, pero no lo era en absoluto… y hablamos de tan solo hace cien años. Para bendecir al pueblo que se congregaba expectante en la plaza, el Papa Ratti esperó pacientemente durante 40 minutos a que los operarios lograran abrir el balcón de la Logia. Con este gesto que vale más que mil palabras, dice Francisco, el Pío XI mostró la necesidad de dilatar el horizonte de su ministerio a los confines del mundo, para alcanzar a cada hijo, que Dios desea abrazar con su amor. “Hay un mundo que espera sediento el Evangelio”, ha remachado Francisco, pero a veces nosotros nos entretenemos en nuestras cuitas internas, en cuidar nuestro pequeño huerto o, peor aún, en despellejar al hermano que tiene un estilo diferente al nuestro.

El Papa ha alabado el empeño de estudiar y profundizar de los seminaristas del Colegio Lombardo, al tiempo que les advertía de que su saber no se separe de la vida y de la historia. Las palabras del sacerdote deben tocar el corazón de la gente, y para eso es necesario que la ciencia se pliegue al Espíritu en la oración, y también hace falta meterse en las situaciones concretas de la Iglesia y del mundo. “Sed pastores de la grey, y no peluqueros de los exquisitos”, ha dicho Francisco con algo de ácida ironía. Y al recordar la primera homilía del gran Pío XI, les ha recomendado no hacer muchos cálculos sobre su misión, sino preguntarse “¿qué puedo ofrecer yo al Señor?”.