Cuando falta el corazón del pastor

Durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Kazajistán, un periodista le ha preguntado al Papa sobre la crisis de la Iglesia en muchos países de Europa occidental. Francisco se ha fijado un aspecto: “cuando la Iglesia en un país piensa más en el dinero, en su propio desarrollo, en los planes pastorales, y no en el verdadero trabajo pastoral (que no es lo mismo), no atrae a la gente”.

El Papa se refiere a una cierta obsesión por “modernizar” la pastoral que puede tener elementos positivos (nuevos lenguajes, nuevas formas que son necesarias) pero advierte: si la pastoral está en manos de los que ha llamado "científicos" de la pastoral, la Iglesia no va adelante. “Jesús hizo la Iglesia con pastores, no con líderes políticos, dijo el Papa, tampoco con sociólogos ni encuestadores, podríamos añadir. Aquellos primeros pastores no tenían grandes planes ni herramientas estadísticas. No sólo eso, en general eran más bien ignorantes, con la excepción de san Pablo, pero la Iglesia siguió adelante.

El Papa ha explicado que cuando hay una situación de crisis se pregunta siempre por el olfato del pastor respecto del rebaño y del rebaño respecto del pastor. “El problema son los pastores”, ha sentenciado. No se trata de modernizar: por supuesto que hay que actualizar los métodos, “pero si falta el corazón del pastor, no funciona ningún trabajo pastoral”. ¡Ninguno!, ha reiterado Francisco.

Por cierto, refiriéndose a la carta que escribió al pueblo de Dios en Alemania hace dos años, al comienzo de un camino sinodal que está mostrando aspectos muy preocupantes, Francisco ha dicho que hubo pastores que la publicaron y la difundieron persona a persona, porque entendían que “el pueblo debe saber lo que piensa el Papa”. Pero está claro que otros no lo hicieron.