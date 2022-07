Ayer el Papa quiso colocar a África en el centro de la Iglesia. Su plan era haber estado en Kinshasa para iniciar un trepidante viaje al Congo y a Sudán del Sur, pero la situación de su rodilla le ha impedido llevarlo a cabo. “El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada, pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible”, ha dicho Francisco en un vídeo mensaje a las poblaciones de ambos países.

Entretanto, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, llegó a Kinshasa con intención, dijo, no de sustituir al Papa, sino de anticipar su visita. Tanto la Conferencia Episcopal como el Estado congolés han recibido con gran calor al cardenal Parolin. Y no han sido sólo gestos y buenas palabras, el clima se ha visto refrendado con la firma de unos acuerdos, considerados históricos, que reconocen la naturaleza propia de la Iglesia, hasta ahora considerada por el Estado como asociación sin ánimo de lucro. Estos acuerdos se refieren a la enseñanza religiosa en las escuelas, las instituciones educativas católicas, las actividades caritativas y asistenciales de la Iglesia, la atención pastoral en las instituciones penitenciarias y hospitalarias, y el régimen patrimonial y fiscal. Estamos hablando de uno de los países más importantes de África, donde no hace mucho saltaban chispas entre la Conferencia Episcopal y el gobierno.

En este clima de renovado entendimiento, el cardenal arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo, ha pedido la implicación directa del Papa para lograr un acuerdo de paz en la martirizada zona este del país, en la frontera de los Grandes Lagos. Mientras, Francisco presidía una Misa con toda la comunidad congoleña en Roma, y pedía “desactivar la codicia, apagar el odio y el resentimiento, huir de la corrupción, huir del engaño y las artimañas”. Así se construye la paz.