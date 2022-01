La verdadera valentía cristiana

En una de las últimas homilías de su pontificado, Benedicto XVI se refirió a la valentía que mostraron los Magos de Oriente para captar el signo de la estrella como una orden de salir hacia lo desconocido, por caminos llenos de peligros al acecho. Es fácil imaginar las burlas que suscitaría su decisión de ponerse en camino en sus propios palacios. Pero, para estos hombres, tocados interiormente por Dios, seguir el camino acorde con las indicaciones divinas era más importante que la opinión de la gente. La búsqueda de la verdad era para ellos más importante que las burlas de los que, aparecen habitualmente como realistas e inteligentes.

Y esta afirmación conecta con la misión de un obispo en nuestro tiempo, porque el hecho de afirmar la fe de la Iglesia va a chocar frecuentemente con “la inteligencia dominante de los que se atienen a lo que en apariencia es seguro”, dijo entonces el Papa Ratzinger. Es normal que quienes vivimos y anunciamos la fe de la Iglesia no estemos de acuerdo con muchas opiniones dominantes, porque, además, existe una forma de agnosticismo que tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo aquel que cuestiona sus criterios. Tener el valor de contradecir esas orientaciones dominantes es especialmente acuciante para un obispo.

Pero ese valor, advertía Benedicto XVI, no tiene nada que ver con la agresividad. Ojalá seamos convincentes y alcancemos la aprobación de la gente, pero ésta no es el criterio al que se somete un testigo de la fe. En realidad, sucede desde hace dos mil años: al anunciar a Cristo, encontraremos personas que se adhieren al Evangelio; pero también, inevitablemente, encontraremos oposición y rechazo. Y la valentía cristiana no consiste en la arrogancia, sino en aceptar ser golpeados, participando así de la Pasión de Cristo.