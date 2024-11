En el mundo anglosajón se dan, desde hace tiempo, conversiones muy significativas de personas de alto nivel intelectual que, o bien habían abandonado la tradición cristiana, o bien, directamente, habían crecido en una tierra completamente ajena, cuando no hostil a la fe. Es importante ver que, en la mayoría de los casos, la razón juega un papel decisivo en el acercamiento a la fe, no una razón abstracta o desencarnada. Acabo de conocer el caso de una periodista estadounidense especializada en revistas de moda, en cuya conversión ha jugado un papel importante la lectura de una novela especialmente querida para mí: “Cristina, hija de Lavrans”, de la escritora noruega Sigrid Undset, también conversa al catolicismo. Stivers describe cómo la lectura de esta novela le hizo descubrir que el catolicismo era algo muy distinto de lo que había imaginado, y explica: “las personas, los lugares y las tradiciones religiosas no estaban ahí para condenar a Cristina por romper las reglas, aunque ella las había roto y de qué manera… En realidad, quien le castiga por sus pecados es principalmente su propia vida…. Las personas, los lugares y las tradiciones religiosas están ahí para encontrarse con ella en el dolor de su lucha y ofrecerle realidades como el perdón, la sabiduría, la tradición, la comunidad, el consejo, el castigo cuando sea necesario, y la posibilidad de comenzar de nuevo una y otra vez.

Stivers confiesa que siempre había imaginado a la Iglesia como un organismo regulador distante y cruel, y de repente la descubrió como la describe Sigrid Undset en su novela: como el lugar al que acudes con toda la masa de cosas que no están en regla en tu vida, porque es el único lugar suficientemente grande para acogerlo y sanarlo. Es una perspectiva muy verdadera e inteligente, una esperanza para muchos.