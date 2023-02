Sólo podemos mirar a la cruz

Todos recordamos aquella frase irónica de nuestra genial Teresa de Jesús: “Señor, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos”. ¿Quién no ha pensado así alguna vez ante un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, y caer la lluvia sobre justos e injustos? Digo todo esto al hilo de la noticia de que el obispo auxiliar de Los Ángeles, David O’Conell, conocido como el “pacificador de la ciudad”, un hombre de cuya bondad todos se hacen lenguas, que se ha batido por los pobres y los desamparados, fue asesinado el pasado sábado en su casa.