Sin alforja ni sandalias

En pleno desierto, 1200 kilómetros al sur de Argel, se encuentra Timimoun, una ciudad en torno a un oasis, conocida por el color ocre rojizo de sus edificios. Pero no me he fijado en ella por su indudable interés turístico sino porque entre sus 30.000 habitantes sólo hay tres que no son musulmanes, las hermanas Pauline, Bernadette y otra Pauline, nativas de Burkina Faso y pertenecientes a la congregación de Notre-Dame du Lac, que surgió en ese país africano en los años 60. Su historia impresiona por varias cosas. Cuando llegaron a Argelia no sabían árabe ni conocían el país, vamos, no traían ni alforja ni sandalias, como dice el Evangelio. Llegaron en 2014 para continuar el trabajo iniciado por las Hermanas Blancas en el campo de la promoción de la mujer, enseñando cocina y costura. Alguno puede pensar que estaban solas, pero ellas sabían que no era así. Comenzaron a visitar los pueblos y decidieron dedicarse sobre todo a los niños con discapacidades neuromotoras. A partir de gestos muy sencillos fue naciendo poco a poco una pequeña obra social. Ahora, más de 120 menores de 15 años son atendidos por las hermanas, que cuentan con la ayuda de cinco voluntarios.