Sabiduría monástica

Buceando en la realidad viva de la Iglesia, de la que a veces nos mantenemos ignorantes y alejados, hoy me he topado con el blog de la abadesa del monasterio benedictino de Mariendonk, en el estado alemán de Renania-Westfalia. La hermana Chistiana realiza cada día un pequeño apunte que es como un rayo de luz que abre la opacidad de muchas situaciones actuales. En un apunte reciente dice que un huésped le confesó que le habían contado que el suyo era el monasterio más conservador de la región, y que ella, en una primera reacción casi instintiva, se sintió profundamente molesta porque dada su sensibilidad y educación no quiere que la consideren una “hiper conservadora”, alguien hostil a todo lo nuevo, que se aferra a tradiciones obsoletas. La abadesa aclara enseguida que las monjas se preocupan de “preservar cosas que son grandes tesoros, como la Biblia y la tradición teológica, para llevarlas con nosotras al futuro; nuestra mirada no se dirige hacia atrás, sino hacia adelante, tenemos un objetivo y tratamos de llevar suficientes provisiones con nosotras. Si eso es conservador, entonces probablemente seamos conservadoras, pero lo somos precisamente porque esperamos todo del futuro”. En otro comentario reconoce que los humanos nos sentimos seguros cuando tenemos las cosas bajo control, y de eso derivan muchas veces violencia y discordia. Siempre queremos estar preparados para no quedar indefensos ante el futuro, pero no podemos protegernos de lo que vendrá. “Lo único que podemos hacer es buscar los signos de los tiempos que vienen de Dios y luego responder a ellos con valentía”.

Me ha parecido genial, y he seguido buscando nuevas entradas en su blog. En otra retoma la afirmación de San Pablo de que “la Iglesia es “columna y fundamento de la verdad”, y continúa: “¡por eso, hoy tenemos la tarea de hablar más y de manera diferente sobre la Iglesia! No como una institución ruinosa, sino como cuerpo de Cristo, como su esposa y como luz del mundo”. Me quedo asombrado y agradecido, y me pregunto: ¿quién dice que de Alemania no puede venir nada que nos ayude a caminar hoy?