Lo que el mundo espera de nosotros

Me ha interesado la entrevista, publicada por ABC, al nuevo cardenal, Francisco Javier Bustillo, franciscano conventual nacido en Pamplona, al que los caminos de Dios han llevado a ser obispo de Ajaccio, la capital de Córcega. ¡Las vueltas que da la vida! Dice monseñor Bustillo que siempre le ha interesado la cultura francesa, el hecho de que está muy secularizada, y pensó que, como franciscano, podía responder a los retos que planteaba. Observa que algunos dicen que la sociedad francesa es laica, pero no, el Estado es laico, la sociedad está secularizada. Eso quiere decir que hay un vacío, que muchos se han alejado de Dios, pero también muchos esperan algo de Dios, de la Iglesia y de sus testigos. “Por eso, dice, yo en Francia me he encontrado siempre muy a gusto”. Es una aproximación realista, esperanzada, ni buenista ni derrotista, que me parece muy interesante.