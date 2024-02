Pobres hombres, pero gigantes por la fe

Bangassou es un rincón de África del que seguramente no habría oído hablar si no hubiese conocido a Juan José Aguirre, el bravo obispo comboniano nacido en Córdoba que está gastando su vida, literalmente, en servir a aquella diócesis de la República Centroafricana. Hace unos días se anunció que el Papa había nombrado un obispo coadjutor para Bangassou, el carmelita italiano Aurelio Gazzera, que lleva 33 años en ese país. Eso significa que trabajará codo a codo con monseñor Aguirre mientras siga en activo (no olvidemos que su salud es frágil y ha sufrido ya varios infartos) y le sucederá cuando el Papa lo decida.