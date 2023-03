Para entrar en el drama

Ayer el Papa comentó el evangelio de la transfiguración del Señor, colocado con intención en estos primeros pasos de la Cuaresma. Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan a un monte y se revela ante ellos en toda su belleza de Hijo de Dios. No es que los discípulos vieran “efectos especiales”, sino que pudieron contemplar la auténtica belleza de Dios en el rostro humano de Cristo. Dice el Papa que “tuvieron un anticipo del paraíso”. Los apóstoles ya habían reconocido la excepcionalidad única de Jesús, pero en el día a día, sobre todo ante las dificultades, a veces se insinuaba la duda: ¿merecerá la pena apostarlo todo por seguirle?

Francisco explica que Pedro no terminaba de entender, y pretendía detener el tiempo, poner la escena en “pausa”, estar allí y alargar aquella experiencia maravillosa. Una vez más, ¡cómo nos reconocemos en la figura del rudo y noble pescador de Galilea! Enseguida Jesús le saca de su ilusión y le recuerda que deben bajar del monte, que pronto se dirigirán a Jerusalén, que el drama de la vida no se detiene. La luz que los apóstoles han visto debe servir para entrar en ese drama, debe permitirles ir más allá del primer impacto demoledor de la cruz. La belleza de Jesús que hemos reconocido no es para escondernos, es para entrar con pie firme en el drama de nuestra vida, tenga la forma que tenga.

Nosotros también podemos, en ocasiones, tocar el Paraíso en la tierra, al reconocer la belleza en los rostros de los testigos que caminan junto a nosotros: “¡cuántos rostros luminosos!, ¡cuántas sonrisas!, ¡cuántas arrugas!, ¡cuántas lágrimas y cicatrices hablan de amor en torno a nosotros!”, dice Francisco. Esa es la experiencia de la Iglesia. Caminando dentro de ella “estamos con Jesús”, y entramos con decisión en las tormentas de la vida, ciertos de la victoria final que ya podemos entrever.