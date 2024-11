Hoy quiero recomendar calurosamente a nuestros oyentes que escuchen y vean la entrevista que nuestro compañero Israel Remuiñán ha realizado al filósofo francés Fabrice Hadjadj, en el marco de su reciente intervención en el Encuentro Madrid. Necesitamos siempre que alguien nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas, de lo que ya sabemos, que abra nuestra inteligencia y nos dé coraje para afrontar el tiempo presente. La entrevista arranca con el significado de ser católico. Hadjadj responde que implica “creer en el Dios que se ha hecho hombre para salvarnos; volvernos hacia los pecadores, porque si amo al Salvador tengo que amar a los que Él ha venido a salvar; implica creer en el Verbo que se ha hecho carne, o sea, que Dios ha querido pasar a través de los hombres; y eso nos lleva al sentido de la Iglesia, no el sentido de una institución o de una administración, sino el realismo de la encarnación, que la Iglesia es el cuerpo de Cristo”. Por eso no se puede separar a Cristo de su Iglesia, que a veces parece resultar tan molesta porque arrastra lo que podemos llamar “el peso de la carne”, esa carne que humana hecha de deseo, razón y libertad, y también marcada por la debilidad. Una carne a la que no hizo ascos el Verbo de Dios… y no terminamos de aprenderlo.

Hay otro momento de la entrevista en el que afronta la tragedia del aborto en Europa. Hadjadj pide ir hasta el fondo, que a su juicio es la desaparición del deseo y de la esperanza. Ese es el verdadero drama de occidente, por eso hoy no se comunica la vida. Y mientras no abordemos eso, las objeciones y los reproches morales que lanzamos al aborto caen en el vacío y la incomprensión, como vemos cada día. Por eso la mayor urgencia hoy es anunciar la esperanza, y sólo Cristo la puede sostener.