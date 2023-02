La firma de José Luis Restán en Mediodía COPE: ¿De dónde nace la esperanza?

El P. Antuan Ilgit es el primer y único jesuita turco, el único sacerdote nativo que trabaja en Turquía. Su testimonio nos llega desde la ciudad de Iskenderun, la antigua Alejandreta, una de las zonas del sureste del país más afectadas por el terremoto. Lo primero que vio cuando cesaron los movimientos sísmicos fue que la catedral ya no estaba, se había caído literalmente. Quedaron en pie algunos edificios y el refectorio. Hasta allí llegaron en busca de refugio no sólo los fieles latinos, sino también armenios, ortodoxos, protestantes, y también musulmanes. Antes del terremoto la Iglesia católica ya repartía comida a 150 familias pobres. Ahora se han puesto a cocinar con todos los medios disponibles para ayudar a la gente que se acumula en el paseo marítimo.

El P. Antuan celebra la misa con los refugiados, y participan también sus huéspedes musulmanes. Dice que no ha oído ni una queja del tipo: “¿pero ¿dónde está Dios?, ¿por qué permite todo esto?”. Al contrario. Todos buscan a Dios en medio de esta situación y por eso viven la misa más intensamente que antes. “Ahora lloramos por las piedras que han caído, pero quedan piedras vivas y con ellas construiremos la catedral. Somos el Cuerpo de Cristo y lo estamos experimentando”.

No se ha cambiado en cinco días, come lo que hay y reza con su gente. Se pregunta de dónde nace la esperanza en un momento como este: “en cuanto tengo conexión recibo cientos de mensajes de los lugares en los que he estado estudiando, sobre todo de Estados Unidos, España e Italia. Son seminaristas, alumnos, gente que he conocido. Todos rezan y quieren ayudar. A través de internet, Cristo viene a nuestro encuentro. De este modo me mantengo en diálogo con el Señor, de otro modo yo también me derrumbaría. Tengo que cuidarme para poder dedicarme a esta gente”.