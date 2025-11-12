La fe necesita arraigarse en la inteligencia

Hace pocos días el Papa dirigió una carta al Seminario Mayor de la diócesis de Trujillo, en Perú, donde él mismo fue profesor y director de estudios, con motivo de su 400 aniversario. Es una carta llena de calidez y de sugerencias preciosas. Me ha llamado la atención un pasaje en que León XIV observa que “la Iglesia ha reconocido siempre que el encuentro con el Señor necesita arraigarse en la inteligencia y hacerse doctrina”. No es que sea algo nuevo, desde luego, pero está dicho con una claridad y belleza muy necesarias en este momento, cuando, a veces, se oponen de manera banal la pastoral y estudio, la caridad y la doctrina, la misión y la cultura. Y no me refiero solo a la formación de los futuros sacerdotes, objeto inmediato de esta carta. Creo que lo que dice aquí el Papa es útil para cualquier cristiano.

“El trabajo intelectual, dice el Papa, es una forma de amor y de servicio, necesario para la misión, siempre en plena comunión con el Magisterio”. Y añade que sin estudio serio no hay verdadera pastoral, porque el ministerio consiste en conducir a los hombres a que conozcan y amen a Cristo. Hablando a los seminaristas, señala que su dedicación a lo académico no se explica por mera erudición, sino por fidelidad a su vocación. Estoy convencido de que también los laicos, por fidelidad a nuestra vocación, necesitamos un fundamento teológico serio, conocer la historia de la Iglesia, cultivar la indispensable dimensión cultural de nuestra fe, cada uno según sus circunstancias, naturalmente. Porque como les dice el Papa a los seminaristas de Trujillo, “el estudio es camino indispensable para que la fe se haga sólida, razonada y capaz de iluminar a los demás”.

Concluye la carta de esta manera: “la oración y la búsqueda de la verdad no son caminos paralelos, sino un único sendero que lleva al Maestro; una piedad sin doctrina se vuelve sentimentalismo frágil; una doctrina sin oración se vuelve estéril y fría”.