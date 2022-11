En una entrevista, al final de su vida, le preguntaron al gran teólogo Henri De Lubac sobre el futuro de la Iglesia. Se me ha quedado grabado sólo el final de su respuesta: “en ella, seguirán floreciendo siempre los santos”. No hay seguridad mayor, ni más consoladora. Me viene este pensamiento al tener noticia de la beatificación, el pasado domingo, de un médico y misionero italiano, Giuseppe Ambrosoli, que fundó un hospital en el norte de Uganda, en la región de la tribu de los Acholi, cerca de la frontera con Sudán. Llegó a Uganda en 1955, y empezó a trabajar en un ambulatorio donde los nativos comenzaron a llamarle Ajwaka Madit, el gran doctor, no sólo por su extraordinaria maestría sino por su servicio amoroso a los enfermos. Cuentan que en la sala de operaciones se sentía como en el paraíso, porque podía servir a los enfermos amándolos como sabía que Dios le amaba.

Años más tarde, el ambulatorio se convirtió en un hospital de referencia para toda la región, que en los años ochenta se vio envuelta en una larga guerra. A pesar de la dureza de los combates, Giuseppe permaneció sirviendo a los enfermos hasta que el ejército decidió evacuar el hospital. Se sentía morir cuando tuvo que dejar la obra que había costado tantos sacrificios. Misteriosamente, el hospital no fue destruido. Cuando se preparaba para volver, contrajo una malaria que le provocó la muerte. Corría el año 1987, los santos también son de ahora mismo. El hospital había sido custodiado por el pueblo cristiano y reabrió sus puertas para proseguir la obra del “gran doctor”.

Desde septiembre, una epidemia de ébola se ha extendido por la región provocando restricciones de movimientos. A pesar de todo, el pasado domingo muchísima gentese puso en camino, a pie, hacia el hospital que hoy lleva su nombre, parahonrar al beato Giuseppe Ambrosoli. Podemos hacer muchos análisis y discutir sobre la marcha de la Iglesia hasta la extenuación, pero en ella florecerán siempre los santos.