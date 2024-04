Cuentan que Jesús resucitó al tercer día

una y 45 minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis resona sobre el anuncio de la resurrección de Jesucristo José Luis muy buenas tardes qué tal pilar en una sociedad muy secularizada como la nuestra la celebración de la Pascua sigue provocando reacciones a veces inesperadas en los medios de comunicación por ejemplo el artículo del filósofo Fernando Savater en el tercer día en el manifiesta su respeto por los creyentes incluso una cierta envidia aunque sostiene que no comprende las definiciones que se dan de Dios y carga contra el empeño de deducir científica o filosóficamente su existencia se podría hablar ampliamente sobre la crítica de Sabater a los intentos de sustentar racionalmente la existencia de Dios pero en eso lo que me sorprende e interesa de su artículo sino el momento en que afirma yo solo me atrevería a llamar Dios a un algo más que hiciera posible lo imposible y eso no lo encuentra uno mirando por un telescopio o un microscopio me reconozco en esa afirmación de Sabater Dios es el único que hace posible lo que para las fuerzas del hombre es imposible ese es precisamente el contenido del anuncio Pascual en Jesús la muerte ha sido vencida la muerte final y todas las pequeñas o grandes muertes que nos acompañan a lo largo de la vida las divisiones los fracasos las traiciones y también tiene razón al decir que eso no lo encontramos como resultado de una investigación científica lo encontramos si sucede porque encontramos a alguien a personas en quienes ese imposible sea humanamente comprobable eso es lo que reconoció en algunas personas un gran amigo de Sabater Mikel Azurmendi y eso le condujo de vuelta al hogar de la Iglesia dice bellamente Sabater que de pequeño tuvo la suerte que luego malgasto de que sus padres le llevaron a la Iglesia el Jueves y Viernes Santo para asistir a la lectura del relato de la pasión y confiesa que su recuerdo más nítido es una sola palabra que caía con tono grave de labios del Redentor torturado tengo sed concluye el artículo con esta singular afirmación yo no puedo pasar de ahí pero cuentan que Jesús resucitó al tercer día pasan los siglos pero este anuncio no puede dejar de interpelar al corazón humano