El coraje de un nuevo “sí”

A falta de la necesaria confirmación de la Santa Sede, ya podemos alegrarnos con total fundamento por la próxima visita del Papa León XIV a España, seguramente en torno al mes de junio. Esta mañana lo comentaba con nuestro compañero Jorge Bustos, en el programa 'Herrera en COPE', el presidente de la CEE, Luis Argüello, que subrayaba la razón profunda de esa alegría: el pueblo de Dios que camina en España, con sus diferentes rostros, necesidades y realizaciones, se va a encontrar con el sucesor del apóstol Pedro, vínculo de comunión y estímulo para la misión. Madrid, Barcelona y Canarias son etapas que ya parecen claras a falta de mayores precisiones. Madrid es, además de una grandísima metrópoli europea, una diócesis singular por la vitalidad de sus parroquias, asociaciones y movimientos; Barcelona, con el emblema de la Sagrada Familia y la ocasión del centenario de Antonio Gaudí, un lugar privilegiado para el diálogo con la Europa secularizada en busca de sentido; y las hermosas Islas Canarias, balcón de Europa hacia África, puerto de llegada para tantos que buscan una vida mejor arrostrando toda clase de peligros a través del Atlántico.

Aún no conocemos los viajes del Papa para este 2026, pero es significativo que uno de los primeros se encamine a España, país que según Benedicto XVI debía ser una especie de laboratorio para el diálogo de una propuesta cristiana renovada con el occidente post secular, que busca respuestas a tientas. Lo cierto es que la historia de la Iglesia en España documenta la sorprendente fidelidad de Dios, pero no bastan las glorias pasadas. En cada tiempo hace falta una nueva disponibilidad, un nuevo “sí”, el coraje de comenzar de nuevo. Como dijo León XIV en la solemnidad de la Epifanía, “si no reducimos nuestras iglesias a monumentos, si nuestras comunidades se convierten en hogares, si rechazamos unidos los halagos de los poderosos, entonces seremos la generación de la aurora”.