Buen pastor

En diciembre de 2015 entrevisté en El Espejo al obispo Ángel Floro. Acababa de cumplir 75 años y estaba recién operado del corazón. Miraba con gratitud y una gran paz los 50 años que había pasado en Zinbawe, el país al que llegó al poco tiempo de haber sido ordenado en su diócesis natal de Albacete. Ayer me enteré de sui fallecimiento y no pude dejar de recordar aquella conversación en la que me confió que había pedido al Papa que le nombrara pronto un sucesor al que dejar las riendas de su amada diócesis de Gokwe, y también me aseguró que no pensaba volver a España, porque se debía a su pueblo que no entendería su marcha.