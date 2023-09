Victoria y Patricia cuentan en Mediodía COPE que se sienten desamparadas por la ley Trans

Cuando todavía siguen coleando los ecos de la rebaja de condena a un miembro de La Manada por la Ley del solo sí es sí, hemos conocido otro despropósito vinculado a otra ley polémica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Ley Trans, también muy cuestionada.

Esta Ley permite cambiarse de sexo sin ningún informe médico ni psicólogico, solamente por ser mayor de 16 años, presentarse en el Registro y decir que quieres cambiar de sexo.

Es lo que ha hecho Antonio, un sevillano que fue pareja de dos mujeres a las que maltrató y que ahora asisten con asombro al cambio de sexo de este hombre que se va a beneficiar de la Ley Trans y que puede entrar a cumplir condena en una cárcel de mujeres.

"Es asombroso e indignante"

Esas víctimas son Victoria y Patricia. Durante meses compartieron una relación con Antonio que fue su pareja y su maltratador. La Audiencia Provincial le ha condenado a 40 meses de cárcel. Pero el pasado mes de julio, Antonio acudió al Registro. Ahora dice que se siente mujer y se convierte en Milan, gracias a la Ley Trans.

Además pidió un indulto al Consejo de Ministros alegando que es una nueva persona y que por tanto, ya no es un maltratador.

Y Victoria y Patricia no salen de su asombro.

"Estoy, estoy...., es asombroso, indignante", es lo primero que contesta a la pregunta de cómo estás, qué sientes de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.

Patricia y Victoria presentaron juntas una denuncia en 2019 por malos tratos, lesiones, vejaciones. Los dos juicios se celebraron de manera independiente y a Antonio se le condenó a casi tres años de cárcel.

Pero en julio, Antonio se cambia de sexo y se registra como mujer y solicita al Consejo de Ministros un indulto porque es “una persona distinta” pone en esa solicitud, "sí, dice que es una persona nueva. Es el típico tío de gimnasio que se mete ciclos de anabolizantes, es el típico machito", contradice Patricia en COPE.

Ella no le ha visto y ni quiere encontrárselo por la calle, "pero me han dicho que su apariencia es la misma solo ha cambiado el nombre".

Patricia y Victoria sufren en estos momentos muchos sentimientos encontrados. "Todos me preguntáis como he asimilado la noticia, no la asimilo, me siento desamparada porque hay una ley que protege a una persona como esta. ¿A quién recurro? Hay víctimas de maltrato de género que nos vemos perjudicadas por esta ley".

"Es surrealista que vaya a ir a una cárcel de mujeres"

Que entre en una prisión de mujeres o mixta, "es surrealista que un condenado por violencia de género entre en una cárcel de mujeres", subraya Patricia.

"Hay leyes que son un arma de doble filo, vamos a luchar para que cumpla con lo que tiene que cumplir y no se repita un caso como este", dice Patricia que habla también en nombre de Victoria cuando explica porque han querido salir a los medios para que todo el mundo conozca lo que está pasando, "no lo hacemos para que se hable de nosotras sino para que no vuelvan a ocurrir casos como este".

Por su parte, Victoria, recalca en Mediodía COPE que Antonio o Milan coes una persona "homófoba y ha utilizado el último cartucho para aprovecharse de la ley".