Transformar vidas a través de un balón

Los Premios Laureus, considerados los Óscar del deporte, han vuelto a reconocer a las figuras más destacadas del panorama mundial. Junto a premiados como Carlos Alcaraz o leyendas como Nadia Comaneci, la edición de este año ha puesto el foco en la labor social a través de la categoría Sport for Good. El galardón ha sido para la fundación Fútbol Más, una organización premiada por su trabajo con niños y jóvenes en situación vulnerable.

El origen: una pelota en la India

La idea del proyecto nació en el año 2008, cuando su fundador, Guillermo Rolando, regresó a su Chile natal tras una estancia laboral en la India. En 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, Rolando ha explicado cómo una simple pelota de fútbol se convirtió en una poderosa herramienta de conexión. "En las tardes después del trabajo, yo ponía mi pelota de fútbol en el piso, literalmente, en cualquier lugar, y llegaba mucha gente, y era muy fácil conectarse", ha relatado.

Quien hacía una buena jugada, como que nos aplaudíamos, y quien se equivocaba, como que lo animábamos a que se levante" Guillermo Rolando fundador de Fútbol Más

El fundador de Fútbol Más ha destacado la capacidad del deporte para crear lazos incluso sin un idioma común. "Algo ocurría que, sin entender el idioma, en una zona que ni siquiera hablaban inglés, quien hacía una buena jugada, nos aplaudíamos, y a quien se equivocaba, lo animábamos para que se levantase", ha señalado sobre su reveladora experiencia en la India.

De Santiago de Chile a 11 países

A su regreso a Chile, Guillermo Rolando comenzó a aplicar esta filosofía en los barrios más deprimidos de Santiago de Chile. Lo que empezó como una iniciativa local no ha dejado de crecer desde entonces. En la actualidad, la fundación Fútbol Más está presente en más de 11 países de África, Europa y América Latina.

El trabajo de la organización se centra en niños de 6 a 15 años, utilizando el deporte como un motor para el desarrollo social y el apoyo en comunidades desfavorecidas. El Premio Laureus viene a consolidar el impacto de un proyecto que transforma vidas a través de un balón.