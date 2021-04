El testamento solidario de ACNUR, una forma de dejar huella y seguir ayudando a quienes más lo necesitan

¿Eres de los que ya tienes testamento? ¿Has pensado gestionarlo? Siempre es recomendable. Te contamos cómo puedes añadir un plus a tu testamento.

Lo puedes hacer a través del “testamento solidario” que nos propone el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

Carmen Conejo Such, Responsable del Área Testamento Solidario en el Comité español de ACNUR, lo ha explicado en Mediodía COPE.

¿Qué es el testamento solidario?

El testamento solidario consiste en incluir a una o varias ONG en el testamento, ya sea donando una parte o porcentaje (herencia) o un bien concreto (legado). No es otra cosa que el propio testamento que cualquiera puede y que es muy recomendable hacer (al contrario de la creencia que hay en nuestra sociedad de hacer el testamento ya llegados a una edad), con el añadido de tener en cuenta en él también a otras personas que van a necesitar ayuda en el futuro. El testamento solidario te ofrece la posibilidad de tener en cuenta las causas que te importan, seguir colaborando cuando ya no estés en la que causa que has creído y has apoyado en vida.

¿Qué se puede donar?

Lejos de lo que muchas personas creen, no es necesario tener un gran patrimonio, como tampoco lo es en vida para donar lo que se considera y se puede. En el testamento solidario se puede donar desde dinero en efectivo, que es lo que más rápidamente se puede trasformar en ayuda, como bienes concretos que pueden ser inmuebles u otras cosas que nosotros nos encargamos de valorar, gestionar y vender.

¿Cómo afecta a los otros herederos?

Hablamos siempre de la parte de libre disposición del testamento, lo cual respeta totalmente las legítimas que apliquen en cada caso. La inclusión de una o varias ONG es compatible con otros herederos que la persona desee incluir. Además, el testamento solidario es un ejemplo para tus herederos de tus valores y compromiso, dejando huella y colaborando en hacer de este un mundo mejor.

¿Qué hay que hacer para llevarlo a cabo?

Para empezar, verlo con naturalidad y considerarlo como una alternativa más. El testamento solidario es una alternativa cada vez más extendida en nuestro país, y, lejos de lo muchas personas creen, se trata de un proceso muy sencillo y al alcance de todos.

Una vez despertado el interés, lo primero es informarse. Tanto si no tienes testamento aún, como si ya dispones de uno y quieres hacer una modificación, recomendamos contactar para orientarte a y confirmar los datos, así como resolver cualquier pregunta que pueda surgir.

En cuanto a la firma se realiza ante notario, cualquier notario y su coste suele ser de entre 40€ - 50€. Además, si tus circunstancias cambian, se puede modificar en el futuro siempre que se desee.

Es importante que una vez realizado confirmen la inclusión. Además de para verificar que todo está correcto, para agradecer personalmente el gesto solidario de la persona y confirmar que los esfuerzos por dar a conocer esta alternativa realmente tienen impacto.

¿Cómo se entera una ONG y qué gestiones se realizan para transformarlo en ayuda? ¿Puede la gente confiar en su gestión y en que cumplen su voluntad?

Quien solicita siempre la apertura de un testamento es un allegado de la persona fallecida, que tiene la posibilidad de conocer esta circunstancia de primera mano. Cuando la notaría abre ese testamento está en la obligación legal de avisar a todos los herederos incluidos. Así es como se enteran las ONG.

Una vez abierto y de la mano de un equipo de abogados especializados en este tipo de gestiones se realiza el inventario y se ve lo que le corresponde al Comité español de ACNUR. Entonces se inician los trámites necesarios para la aceptación y para convertirlo en ayuda para las personas refugiadas.

Cuando hay bienes inmuebles, se tasan oficialmente y se venden a través de agentes especializados. El dinero en efectivo se manda de forma directa.

Las personas que deciden hacer testamento solidario en favor del Comité español de ACNUR pueden tener una confianza TOTAL en la gestión y en el cumplimiento de su voluntad.

¿Cómo se pueden contactar con ACNUR?

Sin compromiso alguno en el teléfono 900 900 532, o por email en herencias@eacnur.org. También se responden de forma más anónima e interactiva a las preguntas que suelen surgir con más frecuencia sobre testamento solidario en www.largavida.es.