¿Qué números se han agotado ya para el Sorteo de Navidad? En Mediodía COPE hablan los loteros

Cada vez está más cerca el día en el que veremos por la televisión y escucharemos por la radio a nuevos millonarios, o no tanto, pero sí con un dinerito extra para tapar "agujeros" o comprar algún capricho, o sin más, pasar unas buenas navidades.

Serán los afortunados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A una semana vista, los bombos ya están en el Teatro Real, aún no preparados al cien por cien, pero casi a punto.









La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tiene todo calculado milimétricamente para esta última semana; de momento los bombos y las bolas con los números y los premios esperan en la planta menos 16 del Teatro Real hasta el próximo jueves cuando sean colocados en el escenario central. A las 9:00 horas del viernes 22, esos bombos comenzarán a dar vueltas y los niños de San Ildefonso sacarán números y premios. Esos números que impresos en los décimos, los españoles llevamos desde agosto adquiriendo a lo largo y ancho de toda España.

Uno de los últimos números más demandados, del que ya no queda ni un décimo, es el 12.035, conocido por el número de Sánchez, porque un compañero reportero de La Sexta, y ante la enorme suerte que tiene el presidente del Gobierno, le pidió poderle pasar el décimo por la chepa (dice una tradición que si se pasa el décimo por la espalda de alguien que mucha suerte, te toca), y Pedro Sánchez lo aceptó con mucha deportividad.





Números agotados para este 22 de diciembre

Todos tenemos números favoritos, fetiches, con los que buscamos esa fortuna soñada. Y luego cada año tiene números ocasionales buscados por mucha gente y que es imposible encontrarlos en los 10.000 puntos de venta en toda España de la Lotería Nacional porque se agotan muy pronto.

Tampoco va a encontrar si lo busca el 23.723, el día en el que se celebraron las elecciones generales; agotado el 31.023, cuando la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, juró la Constitución y no se encuentra en ninguna administración el 20.823, día en el que España ganó la final del Mundial de Fútbol femenino en Australia. A estas alturas es imposible encontrar un décimo del 03.695, número que según la Inteligencia Artificial va a ser agraciado con el Gordo, calculado por un algoritmo, vamos que al famoso Chat GPT le dio por decir que ese era el número con más probabilidad de tocar.

A estos números hay que unir la terminación 23, que ha sido la más buscada por los jugadores porque este año ha habido muchas celebraciones, bodas, bautizos, fiestas importantes, como recalcaba en Mediodía COPE, Bosco Castillejo, de Doña Manolita, la administración de lotería más famosa de España.

En Doña Manolita tienen muchos números, no han tenido el Sánchez, "en ventanilla nos han preguntado, pero les hemos tenido que decir que no le tenemos", decía Bosco a Pilar García Muñiz, pero también hay mucha gente que prefiere que sea la fortuna la que le elija a él y piden un décimo al azar, "mucha gente prefiere no mirar lo deja en la carterita que les damos y solo lo abre el día 22".

Como todos los años, muchas personas madrileños y de fuera de Madrid hacen y harán cola hasta el día 21 para hacerse con un número de Doña Manolita "hoy la cola llega hasta Gran Vía, en el puente hubo cola de espera de más de dos horas y media".

Agotados hasta los números feos

Los Dos Patitos, es una de las administraciones más conocidas de Zaragoza, su nombre como cuenta en Mediodía COPE, la lotera Yolanda Delgado tiene un significado muy relacionado con la fortuna, "los dos patitos, el 22, trae buena suerte, además es el día del sorteo y en Zaragoza tiene mucha entidad".

En los Dos Patitos son famosos sus "patitos feos" que "son los números que nadie quiere pero que se covierten en cisnes y que luego se agotan y ahora tenemos números preciosos que no ha querido nadie", dejaba caer Yolanda.

Novedades del sorteo de este 2023

No podía se de otra forma y este año, el sorteo más popular de todo el año cuenta con novedades como

Una emisión mayor de décimos

La SELAE ha puesto este año en circulación una emisión mayor de décimos, cinco millones de series más que en 2022, alcanzando un total de 185 millones de décimos, 185 series de 100.000 números cada una.

Más dinero en premios

Aunque los premios serán de la misma cuantía, al haber un mayor número de décimos, también se pone en juego una mayor la cantidad de dinero.

Se van a repartir 2.590 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que en el sorteo de Navidad de 2022.

Cambios en el diseño del décimo

Una de las novedades que se puede ver en los décimos para este Sorteo es el diseño. Si observamos un décimo vemos que lleva impreso el logotipo de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.