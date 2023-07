El propietario de un bar de La Gomera tras 35 horas sin luz, en Mediodía COPE

Más de 10.000 vecinos de La Gomera esperan que, a lo largo de este lunes, Endesa les restablezca el suministro eléctrico suspendido por una avería en toda la isla desde las 3.00 horas del domingo cuando se producía un cero energético.

Hasta el momento ha sido restablecido el suministro a 4.468 de los 15.313 clientes que la compañía energética tiene en la isla, según ha informado Endesa que sigue con el proceso de recuperación de energía.

El apagón se produjo como consecuencia de un incendio en la central térmica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera, y fuentes de Endesa han indicado este lunes que 14 grupos electrógenos movilizados hacia la isla han sido conectados. El personal de la compañía continuará conectando más grupos a lo largo del lunes en coordinación con las autoridades de la isla.

La empresa ha indicado que continúan los trabajos para avanzar en el restablecimiento parcial de la central de El Palmar, dañada por el incendio de la madrugada del domingo.

"Los daños son incalculables"

Jonay Santaella es el propietario de un restaurante en Playa de Santiago en la isla La Gomera. Aún siguen sin luz, "fue general cuando se produjo el domingo", confirma en Mediodía COPE.

"Hoy perdemos el día de trabajo porque no podemos abrir porque no tenemos electricidad y después mercancía que habrá que hacer inventario. Parece una tontería, pero habrá que ver lo que puede costar no tener durante un día electricidad", lamenta Jonay en plena jornada estival en una localidad tan veraniega.

Jonay no quiere tocar nada "porque el congelador si no lo abres, aguanta, cuando nos avisen de que ya tenemos electricidad pues ya hago inventario, pero ahora no quiero tener un problema" afirma, congeladores que tiene repletos, precisamente por las fechas en las que nos encontramos, "siempre hace falta tener más congeladores porque todo hay que guardarlo en el congelador, hielos, helados, carne, todo va en neveras y eso es lo que se va a perder porque llevamos más de 12 horas".

Treinta y cinco horas después de la falta de suministro las pérdidas pueden ser muy cuantiosas,"en el tema de helados que supone un gasto muy importante el llenar la nevera de helados, eso irá a la basura", teme.

Aunque las autoridades de la isla y los responsables de la empresa de electricidad les dicen que en horas ya estará el suministro restablecido, tanto los gomeros como veraneantes duda, "decían que ayer por la tarde ya tendríamos, pero no, se supone que en horas ya se tendrá", y así lo esperan.

La falta de electricidad no solo es la falta de luz "muchas casas tienen todo eléctrico no pueden concinar, hacer nada", es que ni siquiera puedes carga el móvil, algo de lo que en la actualidad dependemos tanto.

Las autoridades del Cabildo han confirmado que los centros neurálgicos de la isla como puertos, aeropuertos y centros sanitarios -aunque no todos-, han recuperado el suministro. Se espera que a lo largo del día se restablezca todo el suministro con grupos electrógenos y llegará una nueva central desde la isla de La Palma para que todos los gomeros vuelvan a disfrutar de la vida normal, con luz.

