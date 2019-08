El presidente de Concapa: “Sánchez no defiende la libertad educativa al excluir el 30% del sector”

una de las más importantes es con K para la Confederación católica de padres de familia y alumnos al otro lado del teléfono tengo a nuestro presidente a su presidente que es Pedro caballero Pedro buenas tardes hola buenas tardes estamos ante una muestra más del ataque a la concertada que nosotros también formamos parte de civil que tenemos mucho que aportar mucho que decir pero que no los quiero escuchar ni siquiera habéis recibido una invitación y eso hay que damos la concertada suponen más de 3000 centros repartidos por toda España hay millones de alumnos cursando en ella lo que encuentras uno de cada tres bueno pues parece ser que lo que tenemos que decir lo que tengo que aportar todo interesa mucho ni al señor Sánchez ni a la señora cela bueno pues no quieren o sea somos imprescindibles la familia somos imprescindibles pero esa libertad de educación que es la que garantizamos nosotros y la que desde luego con capas lleva en las venas que es la que defiende pues parece ser que no es la que la que quieren defender otros si estuviera Pedro Sánchez delante que le diría ahora bueno creo que eso va a ser malo pero si pudiera ser le diría que nosotros queremos trabajar queremos trabajar por sacar esta educación de la política de llegar de un verdadero pacto social y político por la educación que queremos afrontar de verdad el fracaso escolar y el abandono temprano el acoso cómo hacer mejorable la calidad educativa de todo el sistema educativo sea una serie de abanico de posibilidades y de te queremos trabajar en ella sí que queremos aportar y que a la hora de la verdad no quiero escuchar por lo tanto pues para nosotros es muy lamentable es muy lamentable porque volvemos otra vez pues a solo con los míos y a incluir a todos los que creemos que pueden pensar distinto a mí desde luego esos temas que pone sobre la mesa y que le diría Pedro Sánchez desde luego no son una tontería son bastante importantes en juego el futuro educación de nuestros hijos con Pedro caballero gracias por acompañarnos en mediodía COPE en muchas gracias