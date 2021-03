Mediodía COPE 24 marzo 2021 13h a 14h

Virginia Romero es profesora de ciclos formativos de grado superior. Tiene 60 años y hoy a las 11 de la mañana ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca en el centro de salud de Badalona, localidad donde vive.

Nos situamos en Valdelamusa. Las calles de Valdelamusa no tienen nombre. ¿Por qué? No es un caso aislado. Pasa en más pueblos. En esta localidad de Huelva los distintos gobiernos municipales lo han ido dejando y hasta hoy. ¿Ha supuesto un problema grave? No, ninguno. El cartero que tenían se conocía perfectamente los nombres de todos los vecinos y dónde vivían. Y cuando tenía que llevar una carta iba a tiro hecho. Pero este cartero se jubiló no hace mucho y su sustituto, todavía no ha podido memorizar los nombres con la ubicación de cada casa. Escuchamos a vecinos que nos cuentan la situación y a la alcaldesa, María del Carmen Fernández.