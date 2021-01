Mediodía COPE 13 de enero de 2021 de 13h a 14h

Irene Torres lleva 3 meses atrapada en Escocia porque no deja de dar negativo en Coronavirus. Tiene 23 años, y se mudó a Glasgow en septiembre para hacer un erasmus. A las dos semanas tuvo que confinarse porque sus 5 compañeros de piso dieron positivo. No tiene síntomas, pero las PCR no dan negativo. Eso junto con las diferencias entre la legislación escocesa y española sobre los contagios impiden su retorno. Hablamos con ella y escuchamos el testimonio de su madre.

Extremadura ha roto todos los pronósticos y tiene unas tasas de contagios muy elevadas. Desde hoy añaden más restricciones en esta comunidad, donde los comercios no esenciales cierran en poblaciones de más de 5000 habitantes. Además del cierre perimetral de todos los municipios. Hablamos con Paqui que vive en Cáceres. Nos cuenta su impresión sobre el aumento de contagios y las nuevas medidas impuestas.