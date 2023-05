Mediodía COPE te descubre la historia del rosario que Springsteen guardó en su bolsillo en Barcelona

Todo en esta historia es increíble. Ha sido algo así como encontrar una aguja en un pajar.

Vamos con lo ocurrido. Todo comienza cuando el productor y director de cine, Jesús García, se fija en que alguien regala un rosario a Bruce Springsteen durante su concierto en Barcelona el pasado 30 de abril.

Un rosario que el artista estadounidense cogió y se guardó en su bolsillo durante todo el concierto. Se puede ver perfectamente en las imágenes como le cuelga una cruz de ese bolsillo. Springsteen ha hablado más de una vez de su profunda fe.





Jesús, gran seguidor de “the Boss”, ha escrito un artículo destacando este gesto y en Mediodía COPE, el productor y director se hacía esta pregunta: "¿por qué de las mil cosas que llevas a un concierto de Bruce Springsteen, qué llevó a esta persona a regalarle un rosario y no cualquier otra cosa?"

¿Por qué un rosario para Springsteen?

Es la pregunta que se hizo Jesú, a la vez que desear saber quién fue esa persona que se lo regaló a Bruce. Pues en Mediodía COPE también nos picó la curiosidadad y nos pusimos a buscar a esa persona.

No ha sido fácil porque en el concierto había 60.000 personas y no teníamos ni idea de quién podía ser. Pero buscando información en internet, hablando con varios clubes de fans de the Boss, en definitiva removiendo Roma con Santiago y después de unas cuantas horas encontramos al otro protagonista de la historia:

Lluis Francesc Núñez de Castro, un barcelonés que acudió al concierto junto a su mujer, amigos y sobre todo con su hijo Jordi de 11 años que por primera vez disfrutaba de un concierto del que también es su artista favorito.

Ahora ya sí podemos contar qué ocurrió de primera mano, no de la que entregó el rosario a Bruce, porque fue Jordi, pero sí de quien le ayudó en todo, Lluis, el padre.

"Se lo entregó Jordi, era su primer concierto multitudinario y surgió la idea de preguntarnos qué le podía regalar a Bruce", le cuenta a Pilar García Muñiz.

"¿Qué por qué un rosario? Un rosario porque Springsteen en los años 80 cuando venía a Barcelona iba al Bulevar Rosa y allí visitaba unos anticuarios en donde compraba rosarios porque a Bruce le gusta coleccionar rosarios de las ciudades por dónde va" recuerda Lluis que asegura que el círculo se completa "cuando pasó a nuestro lado y lo cogió, pensamos que era una forma de conexión muy directa".

Pilar García Muñiz quiere saber cuánto de cerca del escenario estaban para que el artista estadounidense se diera cuenta de que le querían dar el regalo, "yo fui al concierto del primer día y siempre me pongo al lado izquierdo del cantante. Me di cuenta de que hay momentos que Bruce baja del escenario en varias canciones y se va hacia la izquierda y ahí me puse con mi hijo, como nuestra entrada era de pista y había llovido nos metimos en la zona de la izquierda y en el momento que él se acercó se lo pudimos dar", relata Lluis.

Pero no estaban justo en primera fila por lo que fue clave "la ayuda de la gente. Me puse a hombros a Jordi, y con mis amigos le aguantamos y con la gente de al lado ayudando, era un momento de conexión y él podía haber pasado, pero no solo no pasa sino que lo coge y lo besa".

Besó el rosario y tira "un beso a Jordi de lejos y lo curioso es que se pone el rosario y la cruz queda por fuera", de ahí que muchas personas se han fijado en el detalle.

El rosario que ya forma parte de la colección de Springsteen "lo compramos", dice Lluis, "bueno, mi hijo decidió que lo pagaba él con sus ahorros, lo compramos en la catedral de Barcelona y compró el que más le gustó y se adaptaba a esos ahorros".

Jordi no va a olvidar ese concierto ni los gestos de afecto de The Boss porque "al final del concierto, vuelve a regresar a la zona en la que estábamos nosotros, volvemos a elevar a mi hijo, se fija en él y Bruce le regala una púa que ha metido en una cajita en la que ha puesto no tocar, no tirar, cuidado hay una púa de Bruce Springsteen. Un regalo para toda la vida".

Ahora concluye Lluis "estamos viendo qué hacemos con la púa si la montamos en un cuadro, con una foto vamos a ver qué hacemos con ella".