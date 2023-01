'Mediodía COPE' te descubre en dónde están las peores trampas del comercio online

¿Eres de los que habitualmente compra en Internet? Si es así o ya has sido engañado o te van a engañar dentro de muy poco. Las prácticas engañosas son habituales para 4 de cada 10 páginas web de venta al por menor. Es el lado oscuro del comercio online

Ese lado oscuro que está asociado a los aspectos más crueles y malignos. De patrones oscuros se califica a todas aquellas prácticas engañosas que emplean los distintos comercios online con el fin de tratar de vender más.

La Unión Europea ha detectado las trampas más comunes que emplean hasta el 40 % de las webs con el fin de engatusar a los consumidores. Y en muchos de estos casos, la información es falsa. Y tan falsa. Es lo que han constatado las autoridades europeas tras su último barrido por Internet. La Comisión Europea ha analizado unas 400 tiendas online, y de ellas casi 150 contenían lo que los expertos en consumo califican como prácticas oscuras.

Con la ayuda de Enrique García, portavoz de la OCU, Mediodía COPE nos ha dado a conocer las trampas más habituales que se dan, por cierto, en todos los sectores independientemente de que sean tiendas de ropa o de tecnología.

Uno de esos timos es el relojito que te avisa de que o te lo compras ya o pierdes el descuento. Ese relojito es considerado una trampa porque incita a un consumo cuando normalmente es mentira que esa oferta se acabe. De hecho termina ese plazo y sigue costando lo mismo.

Ocurre lo mismo cuando te pone lo de últimas unidades a este precio y luego ves al cabo de unos días que ya no son últimas unidades y sigue costando lo mismo. Otra trampa habitual para hacer caja.

La jerarquía falsa de los productos. No solo te colocan los que quieren vender antes, algo que no es ilegal ni mucho menos, sino que lo que hacen es dirigirte hacia otro tipo de productos más caros o que conllevan algún tipo de suscripcion y esto sí, es oscuro.

Otro de los cebos que más nos podemos encontrar en el comercio online del que alerta Bruselas tiene que ver con la información que no nos dan.Es importante decir que lo que se persigue es la información falsa que puede haber detrás y que como si fuera publicidad engañosa trata de persuadirnos con ciertas artimañas como sucede con los descuentos que no lo son ya, lo veíamos en el Black Friday o con las reseñas falsas cuando lo que hay detrás no es la valoración de un cliente sino una persona a la que han pagado por hablar bondades del producto.

Bruselas trabaja en una directiva que está en tramitación y que prohibirá los patrones oscuros en las plataformas de comercio electrónico. De momento y hasta que esa normativa llegue, hay que andarse con mucho ojo.













