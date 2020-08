Lorena Fernández: "Buena imagen no da ver en una misma foto a Chaves, Campo y Batet"

El ministro de Agricultura de Irlanda ha dimitido por algo que aquí vamos, ya les digo yo, que encima estarían culpando a la extrema derecha o algo por el estilo, y de dimisión ni por asomo. Les cuento que el responsable de Agricultura de este país ha dimitido por ir a un evento con 80 personas y solo unos días después de que el Gobierno fijara nuevas restricciones en el ámbito social para frenar el coronavirus. Es un ejemplo de que ha asumido su responsabilidad por hacer justo lo contrario de lo que se pide desde su cargo.

Lo cuento porque aquí en España, con una de las peores gestiones del mundo de esta pandemia, no ha dimitido nadie. Se permitió una manifestación cuando el virus ya estaba aquí, se desaconsejó las mascarillas sin reconocer que en realidad lo decían porque no había y ahora, cuando el virus vuelve a estar fuera de control, se cambia en tres días de discurso: Fernando Simón ha pasado de decir que no pasa nada a asegurar, “chicos, la cosa no va bien”.

Ya la última idea es tirar de los influencers. Ya saben, esos chicos famosos, todos jóvenes y guapos, algunos con profesión como actores o modelo y otros que ni siquiera la tienen. Que viven de mostrar una vida a todo tren en las redes sociales. Vida pagada por las marcas que de esa forma tratan de atraer al público joven. Hace gracia que ahora Fernando Simón diga que estos influencers deben concienciar del peligro del virus entre los más jóvenes. Hombre, yo le digo a Fernando Simón que con solo echar un vistazo a Instagram durante todo este verano, hemos visto que muchos de ellos en cuanto levantaron el estado de alarma no se han cansado de mostrar sus viajes, sus grandes quedadas con distintos grupos de amigos, todos numerosos, y de mostrar una vida que no es la realidad de la mayoría de jóvenes españoles, pero a la que aspiran a llegar. Quizá ese no sea el camino más adecuado para concienciar. A lo mejor hay que decirles que un joven de solo 32 años ha muerto en las últimas horas en La Rioja. Que el virus, no es solo cosa de mayores.

Y hablando de imágenes hoy me quedo con una. La del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la de Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía. Tiene dos connotaciones. La primera, social. En la playa, de pie, en la orilla, hablando uno al lado del otro sin mascarillas. Menudo ejemplo. Y una segunda: la política. Porque Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, está a la espera de que el Supremo revise su caso. Hombre, pueden estar hablando del tiempo. Pero buena imagen no da. Y más si en ella también aparece otra persona: la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet. La tercera autoridad del Estado, el ministro de Justicia y un condenado. Todos en la misma foto.