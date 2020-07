Lorena Fernández: "En tiempos de covid es difícil negar el abrazo a una madre que ha perdido a su hija"

17 años. Toda una vida por delante y toda una vida luchando contra una larga enfermedad. El pasado 1 de julio, una joven de Belicena, en Granada, fallece y cómo es lógico con esa edad, todo el pueblo y los amigos cercanos, se vuelcan con la familia en la despedida.

Velatorio el 2 de julio. Y entierro el 3. Por si la familia ya no tenía suficiente con esa terrible situación, con pasar el mal trago de despedir a alguien tan joven, dos días después conocen que hay personas a las que quieren, que fueron a darles el pésame y que han dado positivo por coronavirus. Como es lógico, la alarma se ha extendido por todos esos pueblos. De hecho, se están realizando test masivos en el Centro de Interpretación de Belicena donde hay una cola constante. La alarma ha ido a más, especialmente por todas esas personas que acudieron, como es normal, a dar el último adiós a esa familia.

Es el caso de María. Nos contaba en 'Herrera en COPE' algo que entra dentro de la lógica: aunque no haya una concentración masiva de personas: ¿cómo le niegas el abrazo a una madre que ha perdido a su hija? “Cuando yo estuve en el tanatorio, no llegaban a 20 personas las que habia allí y estaban todos separados. Cuando nosotros entramos, lógicamente, la madre se levantó y nos abrazó. Quién le dice que no. Es que ni lo piensas. Es muy fuerte”, explica Maria.

Enseguida vamos a situarnos en todos esos puntos donde se están produciendo los brotes de covid para conocer su evolución. Y vamos a hablar de algo que a lo mejor forma parte de tu rutina de los últimos meses: el teletrabajo. Era una realidad para un pequeño porcentaje de la población española pero a ella a mediados de marzo sin preparación ni aviso se unieron miles de españoles. La mayoría siguen así. Y claro, al principio, no hay problemas. No hay preguntas. Bastante teníamos con el confinamiento. Pero con el paso del tiempo empezaron algunas dudas a las que el Gobierno, los empresarios y los sindicatos tratan ahora de dar respuestas y de fijar una normativa única: ¿cómo se regulan, por ejemplo, los descansos en casa? , ¿a qué hora tengo que desconectar? Y en lo económico: ¿me puede pagar la empresa la luz o el acceso de Internet que estoy utilizando para trabajar? Enseguida vamos con esas preguntas, esas respuestas que hay hasta el momento y a preguntarte a ti cómo lo estás llevando.