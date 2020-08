Lorena Fernández: “Parece lógico que se prohíba fumar en la calle como llevan meses pidiendolo los expertos”

Se calcula que ahora mismo en torno al 20% de los españoles fuman. Y las estadísticas revelan que cada vez se empieza a fumar más joven, pero que a la vez más pronto lo dejan o al menos, se intenta.

Es por eso por lo que la normativa que hoy ha entrado en vigor en Galicia -y a la que apunta que se irán sumando el resto de CCAA– es de esas cuestiones que generan tanto debate.

En toda Galicia no se puede ya fumar en la calle ni en las terrazas de bares y restaurantes cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre una persona y otra. Se abre ya la veda entre los que no fuman que la mayoría aplauden la medida y los que sí lo hacen y que en general aseguran que es una restricción más a su libertad para hacerlo.

Más allá del debate que hay -y sobre el que te estamos preguntando en 'Mediodía COPE' porque a algunos les recuerda cuando se prohibió fumar en el interior de los locales- es una decisión que médicos y expertos llevan tiempo pidiendo. Una de ellas es Marina Blanca Aparicio, neumóloga del hospital universitario de La Coruña. Esta doctora ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE’ y ha dicho esto: "las células de los fumadores son más susceptibles para ser infectadas por el virus que desarrollan los fumadores formas más graves de la enfermedad, por tanto, razones hay sobradas para que abandonen este hábito, para evitar el contagio a otras personas si no es por el interés propio". Por cierto, un detalle que a esta hora desconocemos: ¿a cuánto asciende la multa si me pillan fumando en la calle sin garantizar esa distancia social?

Y en Galicia me quedo porque hoy quiero hablar de otro alcalde. El de Vigo. El socialista y muy popular, Abel Caballero, uno de los más votados de España, quien además ostenta el cargo de presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su voto fue decisivo para que hace unas semanas se diera el visto bueno a que el Gobierno de Pedro Sánchez utilizara el superávit de los ayuntamientos para afrontar la crisis del COVID. Una medida criticada porque es desigual y porque castiga a los consistorios más ahorradores. Abel Caballero ha aguantado las críticas de todos los partidos, también en voz baja de ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero anoche rompía su silencio. Lo hacía en 'El Cascabel de TRECE' y defendía que “el Gobierno nos va a dar 5.000 millones por una cantidad que a lo mejor no llega ni a 10.000 y nos va a devolver los 100.000. Es un negocio ruinoso para el Gobierno. Es el tipo de interés más alto si se enfocara así. El Gobierno lo que quiere es que empecemos a gastar los 5.000 millones que nos da a fondo perdido y después, sigamos gastando nuestros remanentes”.

A estas alturas, ¿alguien cree que se regala algo? Y encima, se da dinero por ello. Bueno, a Abel Caballero se le olvida mencionar que si Hacienda usa el dinero de los ayuntamientos no está obligado a devólverselo hasta dentro de quince años. Nos ponemos ya en el 2035. Menudo negocio. Y que si tanto dinero pierde el Ejecutivo como él dice, ¿para qué este saqueo? Cómo será que hasta Pedro Sánchez ya está dispuesto a renegociar este polémico acuerdo.