Lorena Fernández: “Madrid concentra la preocupación por las consecuencias para toda España si se cierra"

Yo no sé si estamos en una segunda ola de coronavirus, tal y como sostiene la consejera vasca de Salud o, con cerca de 600 brotes repartidos por toda España, hay que tirar de prudencia como pide Fernando Simón. Pero con las cifras en la mano -y eso no cabe discusión- España ya es el país de Europa Occidental con más casos de coronavirus. Más de 310 mil ya superando al Reino Unido cuyos datos tampoco es que sean como para tirar cohetes.

Allá por el mes de junio cuando ya se veía el final del Estado de Alarma se expresaba la preocupación por la llegada del otoño, con todo el mundo en su trabajo,los colegios abiertos, la llegada de la gripe, pero es que no ha hecho falta llegar a octubre. A 7 de agosto los contagios no dejan de aumentar. Lo que empezó a finales de junio con varios brotes en Aragón vinculados a temporeros se han extendido ya a prácticamente toda España, la mayoría por el ocio nocturno y las reuniones familiares o con amigos. Es por ello por lo que una veintena de científicos han pedido una auditoría externa e independiente que no busque culpables pero que sí analice por qué está ocurriendo esto. En 'Mediodía COPE' hemos hablado con uno de los firmantes de esa carta. Es José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia.

“Pensamos que ha habido una reacción tardía del gobierno de la nación y de las comunidades. Falta de coordinación. Decisiones lentas y que se ha involucrado escasamente a asesores científicos cualificados e independientes”, ha dicho José María Martín Moreno.

Y la preocupación es creciente porque donde más están aumentando esos contagios es en lo que en marzo se llamó el Wuhan español: la Comunidad de Madrid. 508 nuevos casos en las últimas 24 horas. Los mismos que se registraron el lunes 9 de marzo. Al día siguiente los colegios madrileños cerraron. No se puede decir que haya el mismo número de hospitalizados que entonces, los centros no están colapsados, pero es un goteo constante. ¿Y por qué les digo que preocupa ese aumento de casos?

Porque Madrid es el núcleo de las comunicaciones de toda España, la región que mayor aporta al crecimiento de nuestro país. Y no es lo mismo cerrar un pueblo o una comarca que la capital de España. Por cierto, que ahora hay preocupación pero poco se habla del coladero que es el aeropuerto de Barajas sobre el que el Ejecutivo madrileño lleva tiempo alertando y sobre el que el Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado. Y vuelve a haber lío porque el Ejecutivo dice que Madrid tiene un 15% de asintomáticos y la región asegura que un 60.

Y hablando de pueblos. Hoy Aranda de Duero, en Burgos, con 32 mil habitantes ha echado el cierre. La vida continúa con limitación de aforo en bares por ejemplo pero durante los próximos 14 días no se podrá salir ni entrar de la localidad. Hay 131 casos confirmados y su alcaldesa, Raquel González decía esta mañana en 'Herrera en COPE' que para ella no había motivos para el confinamiento. Y es que de esos 200 y pico casos confirmados, solo hay dos hospitalizados.

“Pese a que ciertamente hay un número de contagios muy alto, uno de los parámetros que se utilizó en el estado de alarma era el del colapso hospitalario, ¿verdad? Aquí en nuestra localidad hay 0 ingresos en el hospital, prácticamente todos asintomáticos. Es digno de estudio”, ha explicado la alcaldesa. Los asintomáticos en Aranda de Duero suponen el 92%.