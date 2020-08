Lorena Fernández: “Los alumnos que comiencen las clases deben saber que la pandemia no afecta solo a mayores"

Se llama Alfonso Romo y es el alcalde de Pedrajas de San Esteban, un pueblo de Valladolid de poco más de 3.000 habitantes, que ha vuelto junto con el cercano Íscar al confinamiento. Resume perfectamente en qué punto estamos ahora mismo. “Nos estamos confiando. Cuando estábamos en el estado de alarma, había conductas y yo veía conductas en los vecinos de Pedrajas de ‘bueno, venga, vamos a aprovechar ya que no hay fiestas. En los pueblos hemos suspendido las fiestas, pues vamos a reunirnos como todos los años en una comida o con los familiares’. Ese tipo de conductas hace que se siga propagando el virus”, ha dicho el alcalde.

Y es que hay más de 500 brotes dispersos por nuestro país. Actualizados al minuto en nuestra web, en COPE.ES. Es verdad que no estamos en marzo o en abril donde los hospitales de nuestro país estaban literalmente desbordados. No lo están. Solo los de Cataluña y Aragón se encuentran ahora mismo en una situación más crítica. Pero si es cierto, que los casos no dejan de aumentar. Porque se hacen más test y porque nos hemos relajado.

A poco más de mes de que los colegios, institutos y universidades abran, muchos de los jóvenes que acuden a ellos son responsables de lo que hoy estamos viviendo. No son los únicos, no hay que señalar a culpables, pero sí que deben saber que del coronavirus no se mueren solo los mayores, como se decía al principio. También los jóvenes, el futuro de nuestro país. También deben saber que las secuelas que se quedan son muy graves. La OMS lo ha dicho hoy muy claro: la mascarilla significa solidaridad.

Y en esas estamos cuando hoy hemos conocido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a Europa 20 mil millones de euros con lo que hacer frente el pago de los ERTE. Es el 20% del dinero total puesto por Bruselas para todos los países miembros.

De dinero a buen seguro se ha hablado hoy en el Congreso. Primera reunión en mes y medio entre el Gobierno y Ciudadanos. Puntualizo. Entre el PSOE y Ciudadanos porque, a petición de Arrimadas, a la reunión solo han acudido los socialistas representados por Carmen Calvo. De la otra parte del Ejecutivo de coalición -de Unidas Podemos- nada de nada. Ojo ,que no le ha sentado nada bien a la ministra de Igualdad, a Irene Montero que ya ha dejado constancia de su pataleta en Twitter. El medio que más le gusta a los de Pablo Iglesias para expresar sus quejas. Les digo que hablan de dinero porque la excusa son los brotes pero lo que de verdad se negocia hoy es el apoyo de los 10 diputados de Ciudadanos a los Presupuestos de Sánchez. La famosa transversalidad del presidente. El siguiente movimiento, está claro: buscar la abstención del PP.