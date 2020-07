Lorena Fernández: “Iglesias olvida que los españoles no están por abrir el debate sobre la Monarquía”

En tu trabajo, en tu bar, en el parque, en tu pueblo, en la playa… No se habla de otra cosa pero parece que el vicepresidente que menos le deja dormir a Pedro Sánchez está empeñado en que hablemos de otra.

¿De qué se habla en este verano del 2020? Pues hasta donde yo percibo de cómo evolucionan esos brotes de coronavirus por toda España. O cómo estos han dejado a miles de personas sin trabajo y sin sus seres queridos.

Pero,Pablo Iglesias debe de percibir otras cosas muy diferentes porque él está empeñado, en día sí y en día también, en que desde su puesto en el Gobierno debe criticar a la Monarquía. Unos días le toca al Rey emérito. Hoy los centra en la figura de Felipe VI para decir cosas que, la verdad, ya le hemos oído infinidad de veces. Porque quién no sabe a estas alturas que monárquico, lo que se dice monárquico, Pablo Iglesias no es. Lo suyo más bien es la afición por 'Juego de Tronos'. El trono de Pedro Sánchez, ojo.

Lo que decía. Que hoy los dardos van contra Felipe VI para decir por ejemplo “que la legitimidad de la Corona se basa solo en su filiación”. Se le olvida a Pablo Iglesias un detalle: que mire en su casa, en el chalet de Galapagar y se pregunte por qué Irene Montero, su mujer, es hoy ministra. Y un consejo a Iglesias: a los españoles nos interesa más saber por qué destruyó la tarjeta de móvil de Dina Bousselham, su ex asesora. Por qué ha mentido en todo este proceso. Y sobre todo: qué es lo que había en ella. Nos interesa también, por ejemplo, saber algo más sobre su gestión de las residencias de ancianos en esta crisis de la COVID. Han muerto al menos 18 mil en tan solo tres meses.

Y hablo de Iglesias pero no me olvido dePedro Sánchez porque, en vez de cortarle las alas y dejar claro en público su defensa del Rey y de la Monarquía, de la institución… Sánchez juega a la ambigüedad. Y no están las cosas como para jugar al gato y al ratón, a abrir debates innecesarios que la sociedad no reclama.

Y estamos a tan solo diez horas de que la campaña electoral vasca y gallega toque a su fin. El domingo, vascos y gallegos van a las urnas. Feijoo y Urkullu esperan revalidar el cargo y ante debates innecesarios que abre la oposición -porque se sabe perdedora- insisten en que se votará con seguridad. Nos lo acaban de contar en 'Mediodía COPE' Eugenio, él va a estar como vocal en una mesa en Valmaseda, Vizcaya: “Unas normas de distanciamiento, de uso de geles, de mascarillas, cada uno va a tener su propio boli. En este sentido, estoy tranquilo y animar a la gente de que vote con responsabilidad”.

