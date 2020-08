Lorena Fernández: “A Iglesias le debe escocer que 70 personalidades defiendan lo que él quiere derribar”

Según los últimos datos, cerca de 500 personas están hoy en España ingresadas en una Unidad de Cuidados Intensivos por coronavirus. Es el área crítica de un hospital que acoge a los pacientes más graves y también los que suelen requerir un mayor tiempo de estancia.

En estos días en los que se compara esta “segunda oleada” o como se quiera llamar, con los meses de marzo o abril conviene apuntar dos cosas. Solo en abril llegó a haber 1.500 personas en una UCI en una región, la Comunidad de Madrid. Pero conviene apuntar para los irresponsables, los descuidados o los negacionistas que cuando entras en ella es que tu situación es grave. Lo recordaba en 'Herrera en COPE' María Martín. Ella es la jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón, en Madrid. “Cuando vivimos el momento en el que ya no teníamos ventiladores de los habituales que utilizamos en nuestra unidad y tuvimos que sacar los ventiladores de los quirófanos que eran de anestesia. Y los tuvimos que utilizar, y los utilizamos todos. Ese momento en el que dijimos vamos a sacarlos porque ya no tenemos más, pues la verdad que demuestra la situación de saturación en la que nos encontrábamos en muchas de las unidades de la Comunidad de Madrid", narraba.

Conviene recordarlo y tenerlo bien presente. Al margen de hospitalizaciones, lo que es cierto es que en España el número de contagios está disparado. Mal que nos pese, encabezamos el ranking de toda Europa. Las pruebas masivas en Madrid, Barcelona, La Coruña y en muchos pueblos y barrios de España están sacando a la luz multitud de contagios, de personas que tienen el virus pero al ser asintomáticos no lo saben. Lo cual nos ha hecho preguntarnos si en el resto de la UE, por ejemplo, se están haciendo tantos test como en España o menos. En este 'Mediodía COPE' vamos a arrojar un poco más de luz sobre esta maraña de datos.

Y vamos a situarnos en Galicia. Feijoo va de la mano de Urkullu en el País Vasco en cuanto a restricciones pero aquí solo en el área sanitaria de La Coruña donde se acumulan los contagios.

Y con el matrimonio de Iglesias-Montero de nuevo encerrados, por voluntad propia, en su chalet de Galapagar porque consideran que no podían disfrutar de unas vacaciones familiares en Asturias -por lo que llaman el acoso de “la extrema derecha”. Hoy quiero poner el foco en ese manifiesto que han firmado más de 70 ex ministros y altos cargos del gobierno de España -desde el PP al PSOE- defendiendo la figura, el legado y, sobre todo, la presunción de inocencia del Rey Juan Carlos I. Una de las firmantes es Soledad Becerril. Anoche pasaba por los micrófonos de 'La Linterna de COPE': “la forma de la monarquía parlamentaria ha sido refrendada, al aprobarse la Constitución, por una inmensa mayoría de españoles. Por tanto, no estamos de acuerdo con esas personas que quieren derribar algo que ha sido beneficioso para la inmensa mayoría”

Debe haber escocido bastante a Iglesias que 70 personalidades con nombre propio, defiendan lo que él con tanto ahínco se ha propuesto derribar.