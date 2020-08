Lorena Fernández: "Hoy ha vuelto el cole en Alemania con las mismas incógnitas que habrá en un mes en España"

Les voy a poner un sonido que en menos de un mes ojalá podamos escuchar también aquí en España: “Tenía ganas de volver a ver a mis amigos. Por otra parte, me doy cuenta de que vamos a estar juntos muchas horas en un espacio relativamente estrecho. No nos veíamos desde hacía meses y ha sido difícil guardar la distancia. Entiendo que tiene que haber colegio, seguir con nuestra vida, seguir formándonos y además hay familias que no pueden seguir faltando al trabajo para ocuparse de los niños. Creo que la principal dificultad como profesora lograr que mantengan la distancia, vamos a necesitar practicar mucho con esto. Los chicos no se ven desde hace seis semanas y tienden a abrazarse, son amigos”.

A quienes oyen es a un alumno y a una profesora de un colegio de Berlín con sus palabras traducidas al español por nuestra corresponsal allí, Rosalía Sánchez. El colegio ha vuelto este lunes 10 de agosto a prácticamente toda Alemania. Y con las mismas dudas, las mismas incógnitas y los mismos miedos que ahora mismo tenemos en España sobre el inicio del curso escolar más complicado de la historia. Porque a mediados del mes de marzo fue fácil cerrar los centros y mandar a todos los alumnos a casa. Lo fácil fue eso. Lo difícil toca ahora. Abrir y garantizar un colegio presencial, con seguridad. La semana pasada ya abrieron algunos en Alemania y dos tuvieron que cerrar por varios positivos. Y eso ya sabemos todos que también va a ocurrir en España. Pero tres meses después de abrir bares, restaurantes, discotecas o centros comerciales no se entendería que nuestros hijos no fueran al cole en septiembre. No valen las miradas cortoplacistas en las que prime la economía porque las miradas a largo plazo son las de ellos. Ellos moverán la economía del futuro. Y poco se ha hablado de allá cuando en marzo y abril se les culpaba de la propagación de la pandemia. Eran los supercontagiadores. Luego los distintos estudios lo desmintieron. Ya les digo yo que un niño de seis años se pone mejor la mascarilla que muchos de 30.

Y hablando de economía hoy algunas informaciones apuntan a que el Gobierno prepara un nuevo subsidio de 430 euros al mes para medio millón de parados que agoten todo tipo de prestaciones. La pregunta ya es de donde sacan el dinero. La respuesta se lo digo yo: de saquear por ejemplo a los ayuntamientos de toda España que cuenten con superávit. Hoy el PP ha reunido a 125 alcaldes de municipios de todo el país para dejar claro que ellos no van a dar ni un duro. Las cuentas se le complican al Ejecutivo.