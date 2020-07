Lorena Fenández: "Torra ha recibido una bofetada de realidad al ser incapaz de gestionar el brote de Lérida"

Cataluña en el foco de atención. Pero no por el independentismo que hasta hace unos pocos meses estaba día sí y día también sobre la mesa. Lo que es la vida: ha sido llegar una pandemia y dar una bofetada de realidad a los políticos catalanes sobre lo que de verdad importa a los ciudadanos, aunque ni esta les haya hecho olvidar su erre que erre.

Les decía que Cataluña en el foco de atención porque ahora mismo el brote de coronavirus que afecta a la comarca leridana del Segrià es el que más preocupa de toda España. La foto de la situación en estos momentos es esta: sus más de 200 mil habitantes -incluida Lérida capital- llevan confinados desde el sábado. Se prevé que el confinamiento se alargue y que incluso se endurezca hasta no poder salir de casa más que a lo imprescindible. Como al inicio del estado de alarma en toda España. Y es que los contagios no dejan de crecer. No hay una cifra total, oficial, pero solo en los dos últimos días se han sumado casi 200. Los hospitales de Lérida ya cuentan con 68 pacientes ingresados por COVID de los que 8 están en la UCI.

Esa es la bofetada de realidad que Torra ha recibido y de la que ahora mismo no puede culpar al Gobierno central porque el control de los brotes recae en las CCAA. En este caso afecta a 14 puntos de la comarca catalana centrados en las empresas de fruta y los temporeros que en ellas trabajan que el ejecutivo catalán no ha sabido atajar a tiempo, que llega con poco profesionales sanitarios y con un personal de rastreo insuficiente. A pesar de todo lo que hemos pasado solo había 9 para toda la provincia de Lérida. Ahora de golpe se han contratado a 15 efectivos más. Y para paliar lo que ya no se puede atajar obligará desde mañana jueves al uso de la mascarilla en los lugares públicos, en espacios abiertos, incluso aunque vayamos solos por la calle, incluso cuando la distancia social esté garantizada. Vamos, que Torra y compañía dejan en manos de los ciudadanos lo que ellos no han podido resolver. Pero las dudas como se pueden imaginar no cesan. En 'Mediodía COPE' estamos resolviendo algunas. José Ignacio Peis Redondo, es coordinador del Grupo de Trabajo de Actividades Preventivas y Salud Pública.Y nos ha explicado: “La FP2 sobre todo es cuando se sabe que se está trabajando con pacientes covid, en realidad la población general no debería usarla. Yo recomiendo para la población general la higiénica, que puede ser incluso de tela reforzada y quirúrgica. La transmisión del virus vía aérea está todavía en estudio, evidentemente se transmite con las gotitas de ‘struggle’ que emitimos al hablar, pero no está en estudio que esté en un medio seco viable durante mucho tiempo”.

Y de él hemos hablado aquí en COPE durante años largo y tendido. Quién no ha vibrado ese mediodía de verano, comiendo, compartiendo el aperitivo con familiares y amigos -e incluso dándose el madrugón si la carrera pillaba al otro lado del mundo- para ver rodar a Fernando Alonso y convertirse en uno de los grandes de la Fórmula 1. Especialmente cuando se hizo con el Campeonato Mundial en 2005 y 2006. También vibramos, años después, con sus victorias en las 24 horas de Le Mans hace dos años o las de Daytona el pasado. Pues bien, tal y como adelantó este martes en COPE nuestro compañero de deportes Carlos Miquel, el asturiano que está a punto de cumplir 39 años, regresa a esa Fórmula 1 y de la mano de Renault, la escudería que le hizo bicampeón del mundo. Será en 2021 y ya estamos esperando a volver a vibrar.