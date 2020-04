Las personas que limpian en los hospitales, las “figuras ocultas” que se han convertido en héroes

No llevan capa pero son nuestros héroes… Así hemos estado hablando estas semanas de nuestros médicos durante la crisis del coronavirus. Pero a este colectivo de personas que siguen haciendo su trabajo en los hospitales a pesar de la posibilidad de contagiarse, hay que añadir a otros más, entre ellos las personas encargadas de ls limpieza.



Son en su mayoría mujeres y en algunos hospitales sí cuentan con equipos de protección. En otros, no con todos los necesarios… Y sin embargo, allí están.



Todos estos trabajadores y trabajadoras limpian y desinfectan en los hospitales y son fundamentales para que el virus no se extienda.

Una de ellas es María José Madrid. Trabaja en la clínica madrileña de Santa Elena y así ha contado a Mediodía COPE cómo afronta su trabajo: “Nuestro granito de arena es limpiar para que las personas no cojan el COVID-19 en las habitaciones que nosotros hemos limpiado, las estamos limpiando a fondo y así cuando entra otra persona que no coja ninguna enfermedad”.



Y el hospital que se ha convertido en punto de referencia durante estas semanas ha sido sin duda el de IFEMA. Allí trabaja Susana Fuentes, encargada de limpieza de CLECE en IFEMA.



“El miedo siempre se queda el contagio pero como vamos protegidos exactamente como los sanitarios, vamos con el EPI y los guantes, las mascarillas, las pantallas y sabemos que llevamos la lejía, qué es el arma, lo que mata el virus, pues la verdad que poco a poco se me ha ido quitando el miedo”.



Susana también ha descrito el trabajo conjunto que están haciendo los trabajadores de la limpieza en IFEMA: “Ahora estamos todas las chicas y chicos que estamos limpiando IFEMA codo con codo a desinfectar y desinfectar para poder salir de una vez del virus”.

“A las chicas de la limpieza nos tienen que hacer más visible porque somos las que estamos limpiando constantemente para poder quitar todo el virus. Esperemos que ahora con esta situación que nos ha pasado seamos más visibles” ha concluido.